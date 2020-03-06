06.03.2020 23:18 | Son Güncelleme: 06.03.2020 23:18

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan MKE Ankaragücü'nde tecrübeli futbolcu Sedat Ağçay, hakem Arda Kardeşleri eleştirdi.

Maçın ardından basın mensuplarının bulunduğu alandan çıkış yapan sarı-lacivertli futbolcu çok sinirli olduğunu belirterek mikrofonlara konuşmak istemedi.

Maç ile ilgili değerlendirmesini çıkış kapısının önünde yapan Sedat Ağçay, "Çok sinirliyim konuşursam ceza alırım. Hakkınızı helal edin, konuşmayacağım. Bu nasıl bir maç yönetmek? Karius, 'Sana niye sarı kart verdi? Penaltı olup olmadığına hiçbir şey demiyorum ama sana nasıl sarı kart verdi?' diyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA