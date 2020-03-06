06.03.2020 23:16 | Son Güncelleme: 06.03.2020 23:16

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, MKE Ankaragücü karşısında 2-1 galip geldikleri maçta istedikleri futbolu oynayamasalar da sonuca gittiklerini söyledi.

Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Galatasaray maçı öncesi moral bulduklarını belirterek, "Galibiyetten dolayı mutluyuz. Oyun anlamında beklenenin gerisinde kaldık. Her maç yüksek tempo oynamak kolay değil. Kazanma alışkanlığı edinmek, arka arkaya kazanmak bizim için önemli. Önümüzdeki hafta derbi oynayacağız, galibiyet moral oldu." dedi.

"Derbi kolay olmayacak"

Gelecek hafta Galatasaray ile oynayacakları derbiye değinen Yalçın, şöyle konuştu:

"Derbi kolay olmayacak. Ciddi seyirci baskısı altında oynayacağımız maç olacak. Bu derbileri oyuncularımız sürekli oynuyor. Galatasaray derbisi kaderimizi belirleyecek müsabaka olacak. Ondan sonrası için yapacağımız planı belirleyecek müsabaka. Tek hedefimiz kazanmak olacak. Bulunduğumuz konum itibarıyla galibiyetten başka bir sonuç bizi mutlu etmez."

"Biraz daha önde oynamaya çalışıyoruz"

Takımın toparlanmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Yalçın, "İyi hazırlanıyoruz. Oyuncularla bireysel ve grup toplantıları yaptık. Biraz daha önde oynamaya çalışıyoruz. Camiamızın içinde bulunduğu şartlar kolay değil. Zorlu sürecin içinde oyuncularımız iyi mücadele ediyor. Ligde çok sıkıntılı durumdayız yukarıya bağlanmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın, bazı oyuncuların performansının düşük değerlendirilebileceğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her oyuncumuzun kötü oynama, hata yapma hakkı var. Uzun maratonda bunların yaşanması doğal. Oyuncularımız iyi performans sergiliyor, memnunuz. Sezonu iyi yerde bitirirsek ondan sonra yeni bir planlama yapacağız."

Ljajic'in gol sevincinde kulaklarını tıkaması

Adem Ljajic'in attığı gol sonrası kulaklarını tıkamasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Yalçın, "Ben görmedim. Herhalde bir şeyler anlatmak istemiştir. Size mi taraftara mı bilemiyorum. Bir şey anlattı. Sorayım bir dahaki basın toplantısında yanıt vereyim. Adem hastaydı. Güzel gol attı. Kendi tarzında sitemde bulunmuş olabilir. Çok takılmamak lazım." yorumunu yaptı.

Yalçın, oyuncuların maç içindeki pozisyonlarıyla ilgili soru üzerine, şunları söyledi:

"Oyuncularımız belli kalıplar içinde özgür. Boyd'dan çok memnunuz, atletik bir oyuncu. Lens arkada ve önde oynayabilen bir oyuncu. 3-4 haftadır oynuyor, fizik gücüne kavuşuyor. Oyuncuların performansı iyi. Boateng ve N'Koudou, bugün beklentilerin altında oynadı, normal. Bunu yönetmek zorundayız. Oyuncuyu bazen bekletiyoruz, bazen farklı pozisyonda oynatıyoruz. Gökhan Gönül, 3-4 gündür antrenmana çıkmadı, riske etmek istemedik. Douglas sezonu kapattı."

Genç oyuncuları neden oynatmadığı konusuna değinen Yalçın, "Genç oyuncuları oynatacağız. Doğru zamanda, doğru yerde oynatacağız. Laf olsun diye oynatamayız, sonra kaybederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Takımın MKE Ankaragücü karşısında 1-0 öne geçmesinin ardından geriye çekilmesi konusunda ise Yalçın, "Erken gol iyi olmadı. Oyuncuların koruma güdüsü oluştu. Böyle bir oyun tarzımız yok ama öne geçince oyuncuların beyni farklı çalışıyor. Kenardan müdahale edemiyoruz. 1-0 her zaman tehlikeli skor. Ama kazanmak morali yükseltir, birlik beraberliği sağlam hale getirir. Önümüzde uzun bir süre var ve iyi hazırlanıp Galatasaray maçına çıkmak istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA