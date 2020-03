04.03.2020 01:06 | Son Güncelleme: 04.03.2020 01:06

Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor'a 2-1 yenildikleri karşılaşmaya ilişkin, "Herkesin yapabileceği ve girebileceği bir risk değildi. Trabzon gibi güçlü bir rakibe karşı yollarımızın ayrıldığı hocamıza güvenerek yola devam ettik." dedi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özsoy, Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek, "Üzüntülüyüz, ailelerine sabırlar diliyoruz. Sevenlerine, milletimize başsağlığı diliyoruz." diye konuştu.

Trabzon Emniyet Müdürlüğüne teşekkür eden Özsoy, "Birinci dakikadan itibaren çok iyi ağırlandık. Bir büyük teşekkür de sayın hocamıza. Mağlup olduk, Fenerbahçe mağlubiyetten hiçbir zaman memnun değildir. Fakat bir veda gecesinde Ersun hocamıza teşekkür etmek istiyoruz. Hafta arası eleştirildik. Yaptığımız teşekkür açıklamasıyla görevden aldığımız halde, görevi bıraktığı halde maça çıkması konusunda. Her zaman söylemişizdir biz inandığımızı yapan, ezberleri bozan, kalıpların dışına çıkan, gerekenler neyse, neye inanıyorsak onu yapan bir yönetimiz." ifadelerini kullandı.

Ersun Yanal'ın son dakikaya kadar Fenerbahçe'nin menfaatleri için mücadele verdiğini aktaran Özsoy, şunları kaydetti:

"Kendisi Antalya'da son maçta locadan Fenerbahçe'ye veda etmemeliydi. Yollarımız ayrılsa bile kalplerimizin bir olduğunu her yerde söylemiştik. Bize zor dönemde gelmişti. Zor dönemde bizimle birlikte kaldı. Sonra anlaşarak yollarımızı ayırdık. Bu süreçte en başından beri olan birisi olarak söylüyorum ne anlaşma sırasında ne bu süreç içerisinde bir kere bile parayı gündeme getirmemiştir. Rakamları biz tespit etmişizdir. Dönem dönem gecikmeler olmuştur. Bir defa daha söylemek isteriz ki Ali başkanımız ve yönetim kurulu olarak kendisinden bu konuda hiçbir zaman bir istek, taleple karşılaşmadık. Yolu açık olsun. Bundan sonra yolumuz bir. Özel hayatında, kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz."

Maçın skorunun çok daha farklı olabileceğini dile getiren Özsoy, "Çok daha net pozisyona sahiptik ama 2-2 de bitebilirdi, 3-2 de mağlup olabilirdik. 3-2 öne de geçebilirdik. Başarılı olamadığımız ama sonuna kadar takipte olacağımız ligde Türkiye Kupası'nı alarak teselli bulmalıyız diye düşünüyoruz. Dolayısıyla bizim açımızdan mağlubiyet ama 21 Nisan açısından kısmen umut verici bir sonuç oldu." yorumunu yaptı.

Özsoy, Ersun Yanal'ın takımın başında maça çıkması ve bundan sonraki sürece ilişkin de şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ersun hoca ile işimiz şöyle kolay, her iki taraf da koyu Fenerbahçeli. Fenerbahçe menfaati için her şeyi yapabilecek insanlar. İstişare devamlı oldu fakat bir tarafın 'ben bıraktım gidiyorum' öteki tarafın 'artık bırak' diye bir durumu olmadı. Nihai karar Antalya maçından sonra alındı. Herkesin yapabileceği ve girebileceği bir risk değildi. Trabzon gibi güçlü bir rakibe karşı yollarımızın ayrıldığı hocamızla güvenerek yola devam ettik. Avrupa'da olduğu zaman bize örnek verilen, bu sene rakip takımın hocasıyla anlaşıp da sezon içinde karşısına rakip olarak çıktığında, 'bak ne kadar medeniler' deniliyor. Lakin biz yaptığımızda 'neden böyle yaptınız' denildi. Biz hocamıza sonuna kadar güveniyoruz. Oyuncularımız da bundan sonra bu sorumluluğun bilincinde hocalarının bıraktığı yerden devam edecekler. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör süreci bugünden itibaren başlamıştır. En kısa sürede neticelenecektir. Bizim bugün önemli bir maçımız vardı. Her ne kadar yolları ayırmışsak da hocamız da vardı. Kendi aramızda toplantı yapacağız. Kafamızda, aklımızda, kalbimizde olanlar var. En kısa sürede adını koyacağız."

Kaynak: AA