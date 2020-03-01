01.03.2020 19:08 | Son Güncelleme: 01.03.2020 19:08

TFF 1. Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Adanaspor'u 1-0 yenen İstanbulspor'un teknik sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, iyi bir oyun sergileyerek galip geldiklerini söyledi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Çıkırıkçı, 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını belirterek, "İyi bir oyun oynadık. Her iki yarıda da çok pozisyon bulduk. Haftayı galibiyetle kapattığımız için oyuncuları tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

Adanaspor Teknik Direktörü Çoşkun Demirbakan ise kalan 9 maçta eksik noktaları düzeltmeleri gerektiğini aktardı.

Müsabakaya kontrollü başladıklarını kaydeden Demirbakan, "Orta tempoda oyun oynandı. Oyun içinde lehimize olan bölümler vardı. Maçın berabere sürdüğü sırada 1-2 gol pozisyonu yakaladık fakat değerlendiremedik. Duran toptan bir gol yedik. Hatalarımızı önümüze getireceğiz. Eksiklerimize çalışacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA