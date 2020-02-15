15.02.2020 21:22 | Son Güncelleme: 15.02.2020 21:22

TFF 1. Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Cesar Grup Ümraniyespor ile 1-1 berabere kalan Boluspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, "Biz ligin sonundaki bir takım gibi aciz, teslim olmuş ve kabullenmiş bir takım değiliz. Oyun olarak da rakiplerden üstünüz. Mücadele olarak da her şey var. Ama bir türlü sonucu alamıyoruz." dedi.

Özköylü, maçın ardından düzenlenen toplantıda, ne söyleyeceğini bilmediğini, futbol hayatında böyle bir durumla karşılaşmadığını, bu kadar şanssızlık görmediğini ifade etti.

Rakibin maç boyunca pozisyonunun olmadığını kaydeden Özköylü, "İlk yarı vurdukları kafa şutu var. İkinci yarı yediğimiz gol var. Onun dışında sahada çok iyi mücadele eden, çok iyi koşan, kazanmak için herşeyini ortaya koyan Boluspor takımı var. İnançlı bir oyuncu gurubu var." diye konuştu.

Ağır sahadaki mücadelede kazanmayı çok istediklerini vurgulayan Özköylü, "Oyunla, teknikle, taktikle izah edilecek bir durumun olmadığını düşünüyorum. Bu iş başka bir şey artık. Son üç haftadır öne geçiyoruz, kazanamıyoruz. Puan kaybediyoruz, yeniliyoruz. Kırmızı kart oluyor." şeklinde konuştu.

Özköylü, hakemlerin, oyuncularına kolay kart çıkardığını iddia ederek, "Rakip yaptığı zaman hiç gösterilmiyor benzer pozisyonlar. Ne yapılmak istendiğini de işin açıkçası çözemedim. Her şeyi yapıyor ve deniyoruz. Oyuncularımız ve bizler iyi niyetliyiz. Ama bunlar neden başımıza geliyor, başka bir şey mi var, orasını da anlamış değilim artık." ifadelerini kullandı.

Takımın oynadığı oyundan ve mücadeleden memnun olduğunu ifade eden Özköylü, "Bu işin hakkı galibiyet olmalı. Bu Erzurum, Altay ve Adana Demirspor maçında da böyle. Biz ligin sonundaki bir takım gibi aciz, teslim olmuş ve kabullenmiş bir takım değiliz. Oyun olarak da rakiplerden üstünüz. Mücadele olarak da herşey var. Ama bir türlü sonucu alamıyoruz." şeklinde konuştu.

Karafırtınalar: "1-0'dan geri gelmek kolay değil"

Cesar Grup Ümraniyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar ise takımını tebrik etiğini belirterek, "1-0'dan geri gelmek kolay değil. Böyle zor bir deplasmanda, zor bir zeminde son şanslarını iyi bir şekilde değerlendirmek isteyen Bolu'nun karşısında bana göre önemli 1 puan aldık. Bizim için de bu bir başlangıç diye düşünüyorum." dedi.

Ligde orta sıralarda olduklarını ve play-off hattında bulunan takımlarla aralarında 2 puan farkın bulunduğunu vurgulayan Karafırtınalar, "Bundan sonra oynanacak bütün maçlar aynı şekilde olacak. İki maçlık seri yakaladığın zaman ilk 6 garanti oluyor ki üç maçlık seri yakalarsan ilk 2 şansın bile artabilir. Çok heyecanlı bir lig olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA