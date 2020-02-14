14.02.2020 23:18 | Son Güncelleme: 14.02.2020 23:18

Süper Lig'de Beşiktaş'ı 1-0 yenen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, zaman zaman istediklerini yapamasalar da kazanmayı bildiklerini söyledi.

Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ligin üst sıralarında zevkli bir mücadelenin yaşandığına dikkati çekerek, "Beşiktaş'ın iyi yaptığı şeyler vardı ama günün sonunda 3 puanı kazanan takımdık." dedi.

Maçı kazanmanın önemli olduğunu vurgulayan Buruk, "3 puan aldığımız için mutluyum ama bir yandan da tabii ki kendi oyunumuzu tam yansıtamadığımız için maçın büyük bölümünde Beşiktaş'a oyunu verdiğimiz için mutlu değilim." diye konuştu.

Medipol Başakşehir'in daha net pozisyona girdiğini belirten Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama rakibimiz daha çok pozisyona girdi. İki takım da kalitesiz işler yaptı. Kaliteli ayaklar bugün performanslarının altında kaldı. Hücumdaki performans iki takım açısından iyi değildi. Bugün liderliğe yükselen bir takımız. Bir yandan bunun mutluluğunu yaşayacağız bir yandan hazırlıklarımızı yapacağız."

"Bu haftalar kritik haftalar"

Şampiyonluk şanslarını değerlendiren Buruk, yarışta olan takımların birbiriyle oynayacağı haftaların geldiğini dile getirdi."

"Bu haftalar kritik haftalar" diyen Buruk, "Bu haftalarda maç kazanan ve puanını yukarı çeken takımlar şampiyonluk yarışın içinde olacak. Birbirimizle oynayacağımız maçlar olduğu gibi küme düşmemeye oynayan ekiplerle üst üste karşılaşmalar olacak. Buradan en fazla puan çıkaran takım avantaj yakalayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Türk futbolu adına güzel bir çekişmenin yaşandığına dikkati çeken Buruk, "Bunun saha içinde olması daha güzel olacak. Çok fazla saha dışına çıktığını görüyoruz. Hem yöneticiler hem teknik adamlar hem taraftarlar saha içine odaklanmalı. Devamlı komplo teorileri var. Türkiye'de her zaman oluyor, biraz daha futbola odaklanmamız gerekiyor." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA