09.02.2020 23:18 | Son Güncelleme: 09.02.2020 23:18

Galatasaraylı futbolcu Adem Büyük, sezon sonunda şampiyon olacaklarına inandığını söyledi.

Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 yendikleri maçta 2 gol atan Adem Büyük, karşılaşmadan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak, şöyle konuştu:

"Her futbolcu oynamak ister. Ben de takımıma yardım etmek için elimden geleni yapıyorum. Bu da maçlara yansıyor. Bu şekilde devam etmek istiyorum. Çalışmaya bırakmak istemiyorum. Çünkü mücadeleyi bırakırsanız vazgeçmiş olursunuz. Vazgeçtiğinizde de kaybetmiş olursunuz. O yüzden bu şekilde devam etmek istiyorum."

Süper Lig'de 2 hafta sonra oynayacakları Fenerbahçe maçını konuşmaya başlamadıklarını anlatan Adem Büyük, "Ben kendi arkadaşım ortamımda şöyle bir şey söylemiştim, 'Fenerbahçe maçına kadar kayıpsız gidersek, Fenerbahçe maçından da istediğimiz sonucu alırız.' Bu benim kendi düşüncem. Takım içinde maç maç baktığımız için çok fazla düşünmedik. Sırada Yeni Malatyaspor maçı var. O da çok önemli bir maç. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Fenerbahçe maçına kayıpsız gitmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Adem Büyük, Süper Lig'de zirve mücadelesi veren takımların şanslarının eşit olduğun aktararak, "Kazandığımız sürece rakiplerimizden bir adım öne geçeceğiz. Sezon sonunda da şampiyon biz olacağız." yorumunu yaptı.

Takım arkadaşı Kolombiyalı santrfor Radamel Falcao'nun dünya çapında bir futbolcu olduğunu da dile getiren Adem, "Onunla aynı takımda oynamak bir gurur. Şanssız sakatlık yaşadı. O da en kısa sürede aramız dönecek ve daha güçlü Galatasaray olarak yola devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA