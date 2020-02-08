08.02.2020 23:12 | Son Güncelleme: 08.02.2020 23:12

TFF 1. Lig'in 21. haftasında, ev sahibi statüsünde olduğu derbi maçta Adanaspor'u 4-1 mağlup eden Adana Demirspor'un teknik direktörü Uğur Tütüneker, oyuncularının performansından memnun olduğunu söyledi.

Tütüneker, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça iyi başladıklarını ve ilk dakikalarda golü de bulduklarını ifade etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında skoru 2-0 yaptıklarını ancak farkı açabilecek pozisyonlar da bulduklarını anlatan Tütüneker, şöyle konuştu:

"2-0 öndeyken sakin olmak lazım, bunu bugün yapamadık. Oyuncularımın performansından çok memnunum, iyi oynuyoruz. Skor daha farklı da olabilirdi. 4 oldu ama pozisyonlarımız da vardı daha başka. İş bitmedi henüz. Önümüzde Bursaspor maçı var deplasmanda. Böyle devam eder, istekli oynarsak Bursa'da galip gelebiliriz. Maçlara tek tek bakıyoruz, havaya girmenin anlamı yok. Takımımı tebrik ediyorum. Önemli olan bir hafta değil, 13 hafta sonra Süper Lig'e çıkmak."

Arın: "Oyun disiplininden koptuk"

Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın, hafta içinde maça iyi hazırlandıklarını ve rakiplerinin iyi bir kadroya sahip olduğunu bildiklerini dile getirdi.

Maça "şok golle" mağlup başladıklarını belirten Arın, şunları kaydetti:

"Oyun disiplininden koptuk. Oyuncularım maçı çok istiyorlardı ama maçın başında yediğimiz 'şok gol' dengemizi bozdu. İlk 15-20 dakika kabus gibiydi. Sonrasında dengeyi sağlar gibi olduk, çok net pozisyon bulamadık ama... Adana Demirspor çok renkli olan ön tarafı ve etkili oyuncularıyla bizi sıkıntıya soktu. İlk yarıyı 2-0 önde bitirdiler. Sakat oyuncularımız vardı, onları aradık. Bu kadar kaliteli oyunculardan kurulu takım karşısında eksiklerimiz bizim için önemliydi. Etkili oyuncularımızın sakatlığı bu sonuca neden oldu. Ama sahada gerçekten çok keyifli müsabaka izledik. İki takımı da kutluyorum. Adana Demirspor'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum."

Kaynak: AA