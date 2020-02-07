07.02.2020 21:44 | Son Güncelleme: 07.02.2020 21:44

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, TFF 1. Lig'de Hatayspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçta son dakika golüyle puan aldıkları için sevinçli olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Canel, müsabakada iyi bir mücadele sergilediklerini belirterek, "Bizim amacımız iyi futbol oynayarak üst sıralara çıkmak. Maçın hemen başında iki tane net pozisyonumuz var. İlk yarıyı istediğimiz gibi oynadık. İkinci yarıda uzaktan yediğimiz bir golle geriye düştük. Son dakikada attığımız golle mağlup olmadığımız için sevinçliyiz." diye konuştu.

Toysal: "Son dakikada gol yemek ağır oldu"

Hatayspor Teknik Direktörü Bayram Toysal, uzatma bölümünde yedikleri golle galibiyeti kaçırdıklarını dile getirdi.

Maçın ilk yarısının dengeli geçtiğini vurgulayan Toysal, şunları söyledi:

"İkinci yarıda çok şık bir golle öne geçtik. Ancak son dakikada çok gereksiz bir faul pozisyonundan sonra kalecimizin de oyuncumuzun ayağına takılmasıyla bir gol yedik. Maç berabere bitti. Geçen hafta Giresunspor maçı yine 1-1 bitmişti. Ancak o maçta biz geriden gelmiştik. Bu maçta son dakikada gol yemek ağır oldu. Deplasmanda 3 puana çok yaklaşmıştık ama olmadı. Her iki takım için de güzel bir mücadele oldu. Gelecek hafta Akhisarspor ile oynayacağız. İnşallah burada kaybettiğimiz 2 puanı, o maçı kazanarak telafi ederiz."

Kaynak: AA