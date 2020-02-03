03.02.2020 21:42 | Son Güncelleme: 03.02.2020 21:42

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, TFF 1. Lig'in 20. haftasında Cesar Grup Ümraniyespor'u 2-1 yendikleri maçta galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Çıkırıkçı, "Oyuncularımız iyi mücadele etti ve sonucunda kazandık. İnşallah bu hafta iyi hazırlanıp, Giresun'dan da puanla döneriz." ifadelerini kullandı.

Taşyürek: "Hiç hesapta olmayan bir puan kaybı yaşadık"

Cesar Grup Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, İstanbulspor karşısında beklemedikleri bir mağlubiyet yaşadıklarını vurguladı.

Bu maça 3 puan beklentisiyle çıktıklarını aktaran Taşyürek, "Hiç hesapta olmayan bir puan kaybı yaşadık. Hiç tereddütümüzün olmadığı bir maçtı. Soyunma odasında da çok kızdım. Deplasman artık fobiye dönüştü. Yediğimiz golden sonra her şey bitmiş gibi davranıyoruz. Bu kadar iyi oynarken ikinci golü yememiz çok amatörceydi. Yediğimiz golden sonra bu kadar demoralize olmayı beklemiyorduk. Bu süreci geçmek zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA