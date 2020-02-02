02.02.2020 19:52 | Son Güncelleme: 02.02.2020 19:58

TFF 1. Lig'in 20. haftasında sahasında Altay ile golsüz berabere kalan Ekol Hastanesi Balıkesirspor'un teknik sorumlusu Mehmet Nuri Adıgüzel, alınan bir puanın çok değerli olduğunu söyledi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adıgüzel, iyi bir havada taraftarların önüne çıktıklarını söyledi.

Rakibin güçlü bir ekip olduğunu belirten Adıgüzel, "Devre arasındaki giden oyuncuların yerine takımı bu hale getirmek çok kolay işler değil. Adana Demirspor maçında aldığımız ağır yenilginin ardından bir moral bozukluğu oluştu. Daha sonra toparlandık ve Erzurumspor'la çok üstün bir oyun oynadığımız halde puan alamadık. 3 puan olsaydı tabii ki çok güzel olurdu ama alınan bu puan da çok değerli." ifadelerini kullandı.

Futbolcularını kutlayan ve taraftara teşekkür eden Adıgüzel, sezonun kalanında başarılı sonuçlar alacaklarına inandıklarını sözlerine ekledi.

Altay Teknik Direktörü Ali Tandoğan ise gole yönelik tüm çalışmaları maçta denediklerini ancak öne geçme fırsatlarını değerlendiremediklerini anlattı.

Tandoğan, şöyle konuştu:

"Rakibimizin çok fazla hücum etkinliği yoktu. Birkaç kez geldikleri ara toplar vardı. 3 puan alsaydık bizim için çok farklı olurdu. Futbolcularımız elinden gelen her şeyi yapmaya çalıştılar, tüm mücadeleyi verdiler ama olmayınca olmuyor. Çizgiden top çıktı. Önümüzdeki Boluspor maçına hazırlanmaya hemen başlayacağız."

Kaynak: AA