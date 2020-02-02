02.02.2020 17:56 | Son Güncelleme: 02.02.2020 17:56

Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa ile sahasında 1-1 berabere kalan MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, sonuca rağmen ligde umutlarını kaybetmediklerini söyledi.

Akçay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, yeni transferleriyle kazanmaları gereken karşılaşmadan bir puanla ayrıldıklarını kaydetti.

Karşılaşmada "geleceğe umutla bakma duygularının biraz daha geliştiğini" vurgulayan Akçay, "Bazı şeyleri kolay çözebiliriz. Teknik, taktik zekayla ve tekrarla çözülebilecek sorunları çözeceğiz. Fiziki sorunlar zaman alabilir. Onlar için de antrenman limitinin bizlere verdiği reçetelerden faydalanarak o konuları da çözmeye çalışacağız. Umarım MKE Ankaragücü ve taraftarımız için iyi sonuçlar alarak başarabiliriz." diye konuştu.

Kazanmaya dair umudunu asla yitirmediğini ve bundan sonraki maçlarda başarılı olacaklarını ifade eden Akçay, "Umut tükendiğinde siz de tükenirsiniz. Umudumu kaybettiğimde evime gidip torunlarımı sevmeliyim. Ama asla teslim olmayız. Ben Trabzonlu, Karadenizliyim, hamsinin kafasını da yerim kuyruğunu da." değerlendirmesini yaptı.

Akçay, transfer döneminin artık kapandığını ama içerde geliştirilmesi gerekli oyuncuların olduğunu belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Sayıları çok fazla olmasa da var. Yönetime ve özellikle izleme komitesinde bulunan arkadaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Bugün çok üst düzey kulüplerimizin bile çözemediği sorunları bu adamlar çözdü. kümede kalırız ya da kalmayız onu Allah bilir. Ama ben şahsım ve futbolcularım ve teknik heyet kalmak için her şeyi ama her şeyi yapacağız. "

Erkan Çoker: "Puanla döndüğümüz için sevinçliyiz"

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Erkan Çoker ise maçın iki takım için de hayati önem taşıdığını söyledi.

İki takımın da 3 puan almak için sahaya çıktığını belirten Çoker, "Maçın başında golü çok çabuk bulduk. Zaten ilk yarı kontrolü bizdeydi. İkinci golü de bulduk ama VAR'dan geri döndü. Eğer ilk yarıyı 2-0 önde bitirseydik planladığımız gibi maçı 3 puanla bitirebilirdik." dedi.

MKE Ankaragücü'nün yeni transferleri ile iddialı olduğuna dikkati çeken Çoker, şunları kaydetti:

"Transfer yasağını kaldırdılar ve yeni oyuncular aldılar. Buradan puansız dönmeyeceğimize emindik. Sahadaki 7 futbolcumuz 10 gün içinde takıma katıldı. Çok iyi mücadele etti. Takım savunmasını üst düzeyde yaptık. Pozisyon fazla vermedik. Rakibimiz genelde arkaya doğru uzun toplar atıyor. Tedbirimizi aldık, bunu engelledik. Maçın ikinci yarısında 5 dakikalık ilk bölümde bir konsantrasyonu sorunu yaşadık. Top bizdeyken bireysel hatadan rakibin kazandığı penaltıyla maç 1-1 bitti. Puanla döndüğümüz için sevinçliyiz."

Kaynak: AA