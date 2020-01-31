31.01.2020 22:54 | Son Güncelleme: 31.01.2020 22:54

Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 3-1 yenilen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, yaptıkları bariz hatalar nedeniyle sahadan mağlubiyetle ayrıldıklarını söyledi.

Hamzaoğlu, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Maçın tamamına baktığımızda oynamayı düşündüğümüz şekilde oynadık. Kalemizden uzakta oynadık ama çok bariz hatalar yaptık. Basit demeyeceğim, bariz hatalarımızı rakip golle sonuçlandırdı. Erken gol yememize rağmen 1-1'i yakaladık. Ancak bu direnci son ana kadar götüremedik. İkinci golden sonra Fabricio sarı kart görünce biraz çekimser kaldı. Rakip de defans arkası paslarla golleri buldu. Oyuncularımı yine de tebrik ediyorum. Sahada ellerinden geleni yaptılar. Başakşehir'i de tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hamza Hamzaoğlu, "Fikstürde Fenerbahçe'yi takip etmeniz sizin için dezavantaj mı?" sorusuna ise, "Zaman zaman avantaj, zaman zaman dezavantaj olabilir. Fenerbahçe ile oynayan kulüp, o maça takılıp kalırsa bize konsantre olmakta zorlanabilir fakat Fenerbahçe'nin yendiği takım bizi yenmek zorunda olduğunu da hissedebilir. Fikstür o kadar önemli değil." cevabını verdi.

Kaynak: AA