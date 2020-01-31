31.01.2020 22:50 | Son Güncelleme: 31.01.2020 22:50

TFF 1. Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Osmanlıspor'u 3-1 yenen Adanaspor'un teknik direktörü Eyüp Arın, "Camiamız adına iyi bir maç oldu." dedi.

Arın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Engin İpekoğlu'nun takımdan ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine getirildiğini söyledi.

Sezon başı planlamalarıyla bulundukları yer arasında çok fark bulunduğunu anlatan Arın, şöyle konuştu:

"Bundaki en büyük etkenlerden biri, öndeki oyuncuların hepsinin aynı haftalarda sakatlanması ve buna cezalıların da eklenmesi. Bunlar bizi zor sürece getirdi. Bu maç çok önemliydi. Güvenimizi kazanmak için çıktığımız bir maçtı. Oyuncularımız bugün gerçekten savaştı. Topun bizde kalmasını sağlayamadık belki ama çalıştığımız şeyleri ön bölgeye taşıyarak yapmaya çalıştık. Bunda da başarılı olduk. Camiamız adına iyi bir maç oldu. Her iki takım oyuncuları da özveriyle mücadele etti, onları kutluyorum."

Osmanlıspor cephesi

Osmanlıspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getirdi.

Adanaspor maçından önceki 6 karşılaşmada 3 gol yediklerini anımsatan Taşdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Altı maçta yediğimiz golü bir maçta yedik. Bugün maçı neden kaybettiğimizin göstergesi bu. Bizim takımın oluşturduğu oyun disiplinine bağlı kalamadık. Bununla beraber sezon başından beri hastalığımız olan bireysel hatalar, biraz daha canımızı yaktı. Rakibi tebrik ediyoruz. Bugün bizim için önemli olan bir maçı kaybettik. Bundan sonraki maçlarda telafi etme yoluna gideceğiz."

Taşdemir, önlerinde 14 maç olduğunu belirterek, "Yarının ne getireceğini bilemeyiz. Mücadele devam edecek, çetin olacak. Adanaspor bir adım önümüze geçti. Tek rakibimiz Adanaspor değil, yukarıdan da rakip edinebiliriz. Geçebileceğimiz rakipler var. Göstereceğimiz direnç önemli." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA