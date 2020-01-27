27.01.2020 23:30 | Son Güncelleme: 27.01.2020 23:30

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 19. haftasında sahalarında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldıkları maça ilişkin, "Sahamızdaki maçı kazanmak isterdik ama Rizespor'un böyle oynayacağını biliyorduk. Kapalı bir defans yapacaklarını çok iyi biliyorduk." dedi.



Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, istedikleri pozisyonları yakalayamadıklarını ve istedikleri şeyleri yapamadıklarını söyledi.

Rakiplerinin çok iyi kapandığını ve takımını oynatmadığını vurgulayan Çalımbay, ikinci yarı yaptıkları değişikliklerle oyuna bambaşka bir şekilde başladıklarını ifade etti.

"Son dakikada golümüzü bulduk"

İyi oynadıklarını ve güzel bir tempo yaptıklarını dile getiren Çalımbay, şunları kaydetti:

"Özellikle beklemediğimiz bir anda gol yedik. Golü yedikten sonra tempoyu daha da artırdık. Maçı kazanmak ve tekrar lehimize çevirmek için ne gerekiyorsa her şeyi yaptık. Hiçbir zaman oyunu ve mağlubiyeti kabullenmedik. Son saniye de olsa, son dakika da olsa golümüzü bulduk. Kaçan gayet net pozisyonlarımız var. Şimdi tabii ki bu bir mazeret değil ama biraz dar bir kadromuz olduğu için maalesef eksik arkadaşların eksikliklerini hissettik. Eksik çıktığımız ve sıkıntı yaşadığımız iki maçımız var. Gençlerbirliği maçında da uzatma dakikalarında beraberliği yakaladık, bu da aynısı oldu. O arkadaşlarımız da geldikten sonra zaten daha da kuvvetli bir duruma geleceğiz."

Takımında eksik futbolcular olduğu zaman hamle yapmakta güçlük yaşadığını aktaran Çalımbay, bu durumda sıkıntı yaşadıklarını belirtti.

"Alınan puan, galibiyet kadar önemli"

Ligde kalan maçlarının hiçbirinin kolay olmayacağına işaret eden Çalımbay, "Özellikle sahamızda böyle defans yapan, bize kapalı oynayan takımlarla karşılaşacağız. Onun için her şeye hazır olmamız lazım." diye konuştu.

Takımını kutlayan Çalımbay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Özellikle maçın ikinci yarısında 30-35 dakika mükemmel oynadılar. Her türlü riske de girmiştik, hepsi de olağanüstü şekilde mücadele etti. Golü en son dakikada attığımız için mutluyuz. Alınan puan, galibiyet kadar önemli. Şimdi bu maçtan çıkaracağımız dersler de var. Lig çok uzun maraton, bunlar yaşanacak ve böyle şeyler olacak. Bu maçı gördükten sonra oynayacağımız Antep maçının da böyle geçeceğine inanıyoruz, çok dikkatli olacağız ve daha da dikkat edeceğiz."

Kartal: "Bir puanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Sivas deplasmanına puan veya puanlar almak için geldiklerini söyledi.

Maçın ilk yarısında doğru pozisyon alarak, doğru savunma yaptıklarını belirten Kartal, "İyi mücadele ettik, devre berabere bitti. İkinci yarı bir değişiklik yaptık, yaptığımız değişiklik karşılığını buldu. Öne geçtik ve oyunun son bölümlerine kadar oyuncularım verdiğim görevleri yerine getirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Taktik ve disipline bağlı bir şekilde oynadıklarını ifade eden Kartal, şunları kaydetti:

"Golden sonra birkaç pozisyonumuz vardı. Doğru zamanda doğru pasları oyuncularım birbirine aktarabilselerdi belki ikinci golü bulup maçı kopartabilirdik. En büyük eksiğimiz 1-0'dan sonra ikinci golü bulabilmek için şansımız vardı, bunu değerlendiremedik. Sivasspor iyi bir takım ve evinde iyi futbol oynuyor, güçlü oyuncuları var. Son dakikalarda, son anda yediğimiz golle maç berabere bitti. Sonuç olarak buradan bir puan aldık, bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Sivasspor bugün elinden geleni yaptı, onlara da bundan sonraki maçlarında başarı diliyorum."

Kaynak: AA