23.01.2020 17:04 | Son Güncelleme: 23.01.2020 17:04

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 4-0 kazandığı ilk maçın rövanşında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olmasına rağmen çeyrek finale yükselen Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, "Mağlubiyet iyi bir şey değil ama önemli olan tur atlamaktı, onu da yaptık." dedi.

Çalımbay, Yeni Malatya Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında, Malatya'ya eksiklerle geldiklerini ifade etti.

İlk maçta aldıkları skorun önemine vurgu yapan Çalımbay, şunları kaydetti:

"Öyle bir skor almasaydık buraya böyle bir kadroyla gelmeyecektik. Bugün genç arkadaşlarımızı, maç eksiği olanları, yeni gelen arkadaşlarımızı oynattık, sakat olan arkadaşlarımızı da dinlendirdik. Her türlü riske girerek geldik. Karşılaşmanın ilk 60 dakikasında mükemmel oynadık. Özellikle maçın ilk yarısında bir gol attık ama daha fazla da gol atabilirdik. Çok net pozisyonlarımız oldu. İkinci yarı Malatya her türlü riske girdi. O zaman da yine güzel pozisyonlar bulduk ama son pasları değerlendiremedik. Malatya maça tam kadro çıktı ama biz gerçekten 60 dakika süper oynadık. Ben çok memnunum. Mağlubiyet iyi bir şey değil ama önemli olan tur atlamaktı, onu da yaptık. Şimdi eksiklerimiz gelecek, sakatlarımız düzelecek ve pazartesi günkü lig maçına bakacağız."

BtcTurk Yeni Malatyaspor cephesi

BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Hakan Çalışkan, son günlerde üst üste ligin önemli takımlarıyla maçlar yaptıklarını aktardı.

Karşılaşmanın ikinci dakikasında gol yediklerini hatırlatan Çalışkan, şunları söyledi:

"Bu, bir takımın başına gelebilecek en talihsiz şeylerden biri. Futbolcularımızda bir mental yorgunluk vardı. İkinci yarı yapılan değişikliklerle oyunu daha aktif, agresif oynayan, pozisyona giren bir takım görüntüsü verdik. Belki pozisyonlarda biraz daha dikkatli olabilsek 2-1'lik sonucu daha erken yakalayabilirdik. Trabzonspor maçı öncesi bizim için inanılmaz bir moral oldu. Sonuçta oynadığımız takım, Sivasspor. Kupadaki iddiamızı sürdüremedik ama en azından Sivasspor galibiyetiyle bitirmek bizim için moral oldu."

Kaynak: AA