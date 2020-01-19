19.01.2020 18:52 | Son Güncelleme: 19.01.2020 18:52

TFF 1. Lig'de konuk ettiği Eskişehirspor'a 1-0 mağlup olan Keçiörengücü'nün teknik direktörü Serkan Özbalta, "Nasıl ki kazandığımızda mutlu oluyorsak yenildiğimizde de seviyeli bir şekilde üzülüp, bundan ders çıkarıp yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, devre arasında defansif ve gol noktasındaki eksikliklerine çalıştıklarını dile getirerek, "Gol yollarında ne yapabiliriz diye üzerinde çok durduk, bugün yine muvaffak olamadık. Oyun anlamında sıkıntımız yok, oyundan memnunum tabii ki geliştirmemiz, düzeltmemiz gereken yönlerimiz var, bu süreç devam ediyor. Oyuncularımın mücadelelerinden, genel anlamda oynadıkları oyundan memnunum." diye konuştu.

Eskişehirspor'un birçok A takım oyuncularının ayrılması nedeniyle sıkıntı içinde olduğuna işaret eden Özbalta, "Eskişehirsporlu oyuncular çok iyi mücadele ettiler. Motivasyon ve kenetlenerek güzel bir galibiyet aldılar. Onları gerçekten futbol adına tebrik ediyorum, bizim için üzücü ama onlar için çok sevindirici gün oldu." ifadelerini kullandı.

"Kendimizi, takımımızı geliştirmeye devam edeceğiz, kaybedilen hiçbir şey yok." diyen Özbalta, şöyle devam etti:

"Geldiğimiz noktada 'ilk iki yapabilir miyiz' diye söyledik. Oyuncularla da bunu konuştuk maçtan önce devre arası da bunu konuştuk, yani neden olmasın ilk ikiyi deneyelim. Peşin peşin çıkıp da işte 'biz olamayız' zaten bu ligde 'çok ciddi ekonomik cömertliği olan takımlar var' deyip pes etmek istemiyoruz, yine devam edeceğiz. O ilk 6 hunisinin içinde olmak istiyoruz, çalışmalarımızı da bu yönde yapacağız, maç maç bakacağız."

Özbalta, haftaya Osmanlıspor ile çok önemli bir maçları olduğunu aktararak, "Ankara'da, ayağa kalkmasını bileceğiz. Nasıl ki kazandığımızda mutlu oluyorsak yenildiğimizde de seviyeli bir şekilde üzülüp bundan ders çıkarıp yolumuza devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Mustafa Özer: "Mücadelemiz Anadolu takımları için örnek olacak"

Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer ise futbolcularını kutladığını vurgulayarak, "İnanılmaz bir mücadele verdiler. Gerçekten zor günler yaşıyoruz, oyuncularımız bizi bırakıp gitti ama aslan gibi 23 genç kardeşimizi hazırladık ve lige başladık." dedi.

Özer, Eskişehir'in futbol gelenekleriyle Türk futboluna büyük renk kattığını ifade ederek, "Mücadelemiz aynı zamanda Anadolu takımları için örnek olacaktır. Bu galibiyeti başkanımıza, yönetim kurulumuza ve bizi her zaman destekleyen Eskişehirspor taraftarlarına armağan ediyorum." şeklinde konuştu.

Keçiörengücü'nün de iyi mücadele ettiğini onları tebrik ettiğini dile getiren Özer, şunları kaydetti:

"Bu galibiyet ileriye dönük bizi ligde tutmak için çok önemli bir galibiyetti. Oyuncularımın öz güven kazanmasını sağladı ama işimiz daha bitmedi. Önümüzde çok önemli maçlar var, kadroda şu anda oynatabileceğimiz 12-13 oyuncumuz var, diğer oyuncuları da 19 ve 17 yaş altı takımlarımızdan aldık. Oyuncularımı gerçekten kutluyorum."

Kaynak: AA