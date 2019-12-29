29.12.2019 22:36 | Son Güncelleme: 29.12.2019 22:36

Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal, "Bugün skor kazandı. Kazandığımız için iyiyiz. Sonuçta skor kazandığı zaman her şey unutulur." dedi.

Yanal, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, ligin ilk ve son maçlarını oynamanın kolay olmadığını, 17 maçlık periyodun sonunu kazandıklarını belirtti.

Oyunun birçok yönünü iyi oynayan bir takım olduklarına işaret eden Yanal, "Kaybettiğimizde iyi oynadığımız maçlar vardı. Bugün skor kazandı. Kazandığımız için iyiyiz. Sonuçta skor kazandığı zaman her şey unutulur. Şunu net söylemek gerekir, bizim çok daha iyi oynadığımız oyunlar var. Rakibe kabul ettirdiğimiz oyunlar var. Bunları kazanamadık. Bugün skor haklı, skor kazandı." diye konuştu.

Sert maç olduğunu belirten Yanal, "İki oyuncumuza sertlikler vardı. Sakatlanmamaları bizim için sevindirici. Fenerbahçe ile oynamak zor. Biz oyunu forse ederken, oynamaya çalışırken en doğruları yaparken rakiplerimiz elbette bizi durdurmak için sert oynayacak. Kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Biz oynamaya pozitif futbola devam edeceğiz. Futbolun doğruları için çalışalım. Biz futbol temsilcisi olarak doğruları yaparak yolumuza devam edeceğiz ve sonunda şampiyon olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Yanal, bir gazetecinin "Ersun Yanal'ın takımı hedeflediği yerde mi? Transfer düşünüyor musunuz?" şeklindeki sorusuna, "Birçok kazanabileceğimiz maçta ya berbere kaldık ya kazanamadık. Çok pozisyona girip kazanamadık. Kazandığın zaman haklısın. Biz daha fazla puan alabilirdik. Oynadığımız oyun bunu hak ediyordu. Hafta içi açıklamamız olacaktı. Hafta içi başkanımızın açıklamasının ardından açıklama yapmamız doğru olmazdı. Kampta birlikte olacağız. Çok daha sağlıklı bir ortamda konuşuruz." cevabını verdi.

Çaykur Rizespor taraftarının kendisine yönelik tepkilerine ilişkin de Yanal, "Futbolun dışında her şey bizi kirletiyor. Bir zatı muhteremin kirlettiği olaylar... Zaten mahkeme süreci devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Yanal, Trabzonspor'u çalıştırdığı dönemde 2016-2017 sezonundaki Trabzonspor-Bursaspor maçıyla ilgili soruyu ise "Bana bugünkü futbolu sor. Bugünkü maçı sor. Bu soruya cevap verdim. Zatı muhteremler şu anda uğraşıyorlar. Hukuk buna karar verir. O kadar kolay değil, çamur at izi kalsın." şeklinde cevapladı.

Kaynak: AA