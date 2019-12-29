29.12.2019 17:54 | Son Güncelleme: 29.12.2019 17:54

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Eskişehirspor ile 1-1 berabere kalan Boluspor'un yardımcı antrenörü Fatih Çardak, maçta ikinci yarının başında yedikleri golle oyun planını değiştirdiklerini, yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi.

Çardak, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Boluspor'a uzun vadeli planlarla geldiklerini belirterek, iyisiyle kötüsüyle kendileri için bir devrenin kapandığını ifade etti.

Sezonun ikinci yarısına ciddi bir yapılanmayla gireceklerini vurgulayan Çardak, "Bolu camiası hiçbir şekilde kaygılanmasın. Hocamızın söylediği doğrultuda bu işin üstesinden çok rahatlıkla geleceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın." diye konuştu.

Çardak, stres düzeyi yüksek bir maç oynadıklarını dile getirerek, "İlk yarıda istediklerimizi çok fazla yerine getiremedik ve çok fazla top kayıpları yaptık. Her şeye rağmen golü bulduk. İkinci yarı başlarken yediğimiz gol, oyun planlarımızda bazı değişikliklere gitmemize neden oldu. Maçın ikinci yarısında yakalayıp da değerlendiremediğimiz pozisyonlar oldu." ifadelerini kullandı.

Özer: "Boluspor'u yenebilirdik"

Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer ise maçta çok pozisyon yakaladıklarını belirterek, "Boluspor'u yenebilirdik. İki gündür takımla birlikteyim. Oyuncularımı maça motive etmeye çalıştım. Oyuncularım da ellerinden geleni yaptı Oyuncularımla gurur duyuyorum." diye konuştu.

Oyuncularının Eskişehir'e yakışır şekilde mücadele ettiğini vurgulayan Özer, "İyi oynarken gol yedik. İkinci yarıda pozisyonlarımız vardı, yenebilirdik. Çalışmaya devam ediyoruz. Eskişehirspor inşallah bu ligde kalacaktır. Umudumuz devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA