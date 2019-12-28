28.12.2019 16:38 | Son Güncelleme: 28.12.2019 16:38

TFF 1. Lig'in 17. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 2-1 yenilen Cesar Grup Ümraniyespor'un teknik direktörü Ahmet Taşyürek, kötü bir mağlubiyet yaşadıklarını söyledi.

Ümraniye Belediye Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Taşyürek, "İlk yarı verdiğimiz 1 pozisyon vardı. İkinci yarı golü de bulduk ama herhalde Alaaddin ve Gomis'in yararlanamadığı pozisyon maçın kırılma anıydı. Öne geçtikten sonra koruyamamak klasik bir hastalık oldu." ifadelerini kullandı.

Erkan Sözeri: "Tek hedef Erzurumspor'u Süper Lig'e çıkarmak"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, tek hedeflerinin Süper Lig olduğunu belirtti.

Zor şartlarda birçok eksik ve hasta oyuncularla oynadıklarını aktaran Sözeri, "Maçın zor olacağını biliyorduk. Ümraniyespor oyuna hükmeden bir tarza sahip ama biz de onlara iyi reaksiyon verdik. İyi olduğumuz dakikalarda anlık bir hatadan gol yedik ama gole verdiğimiz reaksiyon da çok iyiydi." şeklinde konuştu.

Mağlubiyeti kabullenmemenin önemine değinen Sözeri, şunları kaydetti:

"Eğer hedefe, şampiyonluğa oynayacaksak bu reaksiyonu her maçta vermemiz gerekir. Taraftarlarımıza bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum. Hem Beşiktaş hem de İstanbulspor maçına iyi hazırlanmak istiyoruz. Tek hedef Erzurumspor'u Süper Lig'e çıkarmak."

Kaynak: AA