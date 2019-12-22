22.12.2019 18:36 | Son Güncelleme: 22.12.2019 18:36

Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kalan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, sergiledikleri futbolun kendisini memnun ettiğini söyledi.

Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, lig lideriyle karşılaştıklarını vurgulayarak, "Sivasspor etkili bir takım. Rakibin yapacağı hızlı hücumlara önlem almamız gerekiyordu. Aynı şekilde onlara karşılık vermek durumundaydık. Bugün de böyle bir futbol oynadığımızı düşünüyorum. İyi bir takıma karşı iyi bir oyun oynadık. Geri düşmemize rağmen yine bırakmadık." diye konuştu.

İkinci yarıda Mats Seuntjens'in yerine Floyd Ayite'yi oyuna aldığını hatırlatan Hamzaoğlu, "Driplinglerle defans arkasını zorlayabiliriz diye düşündük ve etkili de olduk. Golleri bulduk, öne geçtik. Son dakikaya kadar da skoru koruduk. Gerektiği gibi oynadık. Belki oyunu biraz daha ileri taşıyabilirdik ama oyunun bu şekilde gelişmesi normal. Bir anlık konsantrasyon eksikliğinden golü yedik. Futbol böyle bir şey. Biz de Konya'da aynı golü atmıştık." değerlendirmesinde bulundu.

Oyuncularını kutlayan Hamzaoğlu, "Soyunma odasına girdiğimde, 'Sakın üzülmeyin. Kazanmış kadar sevinebilirsiniz.' dedim. Gerçekten iyi mücadele ettiler, her şeylerini ortaya koydular. Bizim için bu yeterli." ifadelerini kullandı.

"Elde edilen gelirlerle kulüpler çok rahat hayatını sürdürebilir"

Hamzaoğlu, Türk futbolunun içinde bulunduğu ekonomik sorunlarla ilgili yöneltilen bir soru üzerine, şu yanıtını verdi:

"İyi durumda olduğumuzu kimse söyleyemez. Göz göre göre bu duruma geldiğimizi herkes biliyor. Biz zamanında dilimiz döndüğünce, gücümüz yettiğince bazı şeyleri basın önünde dile getirdik. Ancak maalesef insanlar bir şeyleri yapmaya karar verdilerse, sizin söyledikleriniz çok önem arz etmiyor. Transfer konusunda biz 'Takımımız iyi, gereksiz yere transfer yapmayalım.' derken, 'Hoca nasıl transfer istemiyor.' diye eleştirildik. Şampiyon olan takıma bile güvendiğimiz için zamanında çok eleştirildik. Ama gelinen nokta ortada. O yüzden birbirimize suç atmaktansa, herkes bence kendine bakmalı. Futbol camiasının içinde zarar veren birçok unsur var. Bu niyette oldukları sürece de düzelme şansımız yok. Ben kendi kapımın önünü temiz tutacağım. Beni görüp birisi daha temizlerse, mutlu olurum. Yoksa bizim hiçbir şeye tek başımıza gücümüz yetmez. Zaten bir araya gelip karar alma şansımız da yok. Futbolda bugün elde edilen gelirlerle kulüpler çok rahat hayatını sürdürebilir. Sorumluluğu olan insanların birinci görevi, kulüpleri yaşatmak olmalı. Önce kulüpler yaşamalı."

Süper Lig'de lider durumda bulunan Demir Grup Sivasspor'u tebrik eden Hamzaoğlu, "Sivasspor, senelerden beri doğruları yaptığı için bugün bu noktada. Bulundukları yer kesinlikle tesadüf değil." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA