22.12.2019 17:42 | Son Güncelleme: 22.12.2019 17:42

TFF 1. Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Altay'a 3-1 yenilen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, mağlubiyetin kendilerini üzdüğünü söyledi.

Erkan Sözeri, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, taraftarları önünde galip gelmek istediklerini aktararak, "Maça iyi başlayamadık ve gol yedik. Hemen reaksiyon gösterip beraberlik golünü bulduk. Yediğimiz ikinci gol belki kırılma anı oldu. Ofsayt deniliyor ama hakem belki göremedi. Biz de izledik. Büyük ihtimalle ofsayt." dedi.

İkinci yarıya değişiklik yaparak başladıklarını belirten Sözeri, "İkinci yarı çift santrfora döndük. 3 net gol pozisyonuna girdik. Birini gole çevirip durumu 2-2'ye getirmiş olsaydık, bütün olumsuzluklara rağmen kazanacak konuma gelecektik ama olmadı. Bugün kötü kaybettik. Söylenecek çok fazla bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Ligde ağır yara aldıklarını vurgulayan Sözeri, sözlerini şöyle tamamladı:

"Başarıya giden yolda bazen olumsuzluklar yaşayabiliyorsunuz. 3 puan kaybetmenin yanında ağır hasar aldık. Pote, Osman, Yusuf Emre yok, Aykut cezalı, Cenk Ahmet sakatlandı. Hedefe giden yolda maalesef rakiplerimizin bu tarz reaksiyonlarına karşı soğukkanlı olmamız lazım. Erzurum ve Erzurumspor kime ne yapmış merak ediyorum. Olumsuz şeyler yapıldığını ben hiç duymadım ama sanki öyle şeyler olmuş gibi davranılıyor."

Tandoğan: "Biz dersimize çok iyi çalışmıştık"

Altay Teknik Direktörü Ali Tandoğan, maçı kazandıkları için mutlu olduklarını, futbolcularının iyi mücadele ettiğini belirtti.

Hızlı hücumlarla gol aradıklarını aktaran Tandoğan, "Futbolcular, oyunun bozulmaması için her şeyi yaptı. Erzurumspor da çok iyi mücadele etti. Biz dersimize iyi çalışmıştık. Erzurumspor'da çok kaliteli ayaklar var. Bunlara önlem almazsanız, skor anlamında istediğiniz sonuca gidemezseniz. O yüzden onları sahada belli noktalarda ortadan kaldırmaya çalıştık. Sonrasında da hızlı hücumlarla gol yollarında mücadele ettik." diye konuştu.

Tandoğan, takımda çok yeni olduğunu hatırlatarak, "2'de 2 yaptık. Altay ve Erzurumspor büyük camialar. Bu ligde herkes mücadele ediyor ama bizim yerimiz altlar değil. Bugün biraz daha yukarı çıkma şansımız oldu. Bir maçımız kaldı ve kolay değil. Geldiğimiz sürede kafa olarak dağılmış bir takım vardı. Toparlamak için mücadele ettik. Allah'a şükür ki bugün de kazandık. O yüzden çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA