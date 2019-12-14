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Maçın ardından

Süper Lig'in 15. haftasında Antalyaspor ile evinde 0-0 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, "Böyle bir maçta ya duran toplardan ya şutlardan ya da düşen ikinci topları kazanıp pozisyon bulabiliyorsunuz. Bunu oyuncularımız denedi ama maalesef golü bulamadık.

14.12.2019 00:02 | Son Güncelleme: 14.12.2019 00:02
Maçın ardından

Süper Lig'in 15. haftasında Antalyaspor ile evinde 0-0 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, "Böyle bir maçta ya duran toplardan ya şutlardan ya da düşen ikinci topları kazanıp pozisyon bulabiliyorsunuz. Bunu oyuncularımız denedi ama maalesef golü bulamadık." dedi.

Bulut, maçın ardından yaptığı açıklamada, 3 puan almak istediklerini ancak saha şartlarının buna izin vermediğini belirterek, "İstediğimiz hücum organizasyonlarını sahaya tam anlamıyla yansıtamadık. Eski İngiliz futbolu gibi oldu biraz. Uzun at, düşen toplara yaklaş, şut... Maalesef öyle de yaptık." diye konuştu.

Maçı kazanacak pozisyonları da yakaladıklarını anlatan Bulut, "Böyle bir maçta ya duran toplardan ya şutlardan ya da düşen ikinci topları kazanıp pozisyon bulabiliyorsunuz. Bunu oyuncularımız denedi ama maalesef golü bulamadık. Sonuçta bir puanla ayrılmak zorunda kaldık." ifadelerini kullandı.

Tomas: "Bir puanı hak ettik"

Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas zorlu hava şartlarında 90 dakika boyunca çok iyi mücadele eden oyuncularını tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Karşılaşmada bir puanı hak ettik. Maçtan önce farklı bir kadro hazırladık ama hava şartlarını gördükten sonra değişiklik yapma mecburiyetinde kaldık. Sonra bu oyuncuları oyuna aldık. 90 dakika iyi mücadele ettik ve bir puan kazandık."

Kaynak: AA
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