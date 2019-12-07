07.12.2019 17:16 | Son Güncelleme: 07.12.2019 18:12

TFF 1. Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Boluspor'u 3-0 yenen Hatayspor'un teknik direktörü Bayram Toysal, mutlu olduklarını söyledi.

Toysal, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir maça çıktıklarını ifade etti.

Galip geldikleri için mutlu olduklarını belirten Toysal, şunları kaydetti:

"İlk yarı 1-0'dan sonra net 2 pozisyonumuz var. Gole çevirsek belki ilk yarı maç kırılacaktı. İkinci yarı yine istekli ve arzulu oyun, değişiklikler tam yerinde... Hızlı oyun neticesinde 3-0'lık net bir skor aldık. Mutluyuz, huzurluyuz. Tüm futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Çok ciddi karakter ortaya koyuyorlar, çok müthiş mücadele ediyorlar. Taraftarlarımıza da ayrı parantez açmak istiyorum. Onların gücünü ve desteğini hissettiğimiz an bu takımın neler yapabileceğini şu ana kadar gösterdik. Bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz. Camiamız için 3 puan hayırlı, uğurlu olsun."

Boluspor cephesi

Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi.

Oyuncularını eleştiren Özköylü, "Bugün takımımın düştüğü durumlar, acizliklerimiz, 20 dakika dışında ortaya koyduğumuz oyun, mücadele, rakibe verdiğimiz tepki, inanın benim için büyük hayal kırıklığı." diye konuştu.

Özköylü, takımla 10 haftadır beraber olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk geldiğimizde çok daha kötü bir durumdaydı bu takım, her anlamda kötü durumdaydı. O zaman bile rakibe karşı bir direnç koyuyorduk, bir mücadele ortaya koyuyorduk. Kaybetsek bile sahada bir şeyler yapıyorduk ama bugün sahada gerçekten çok aciz kaldık. Rakibe o kadar fırsatlar verdik ki rakipler bizim yanımızdan gidiyor, müdahale edemiyoruz, tepki veremiyoruz, direnç ortaya koyamıyoruz. Yani zaten 20. dakikadan sonra, penaltıdan sonra maç adeta bizim için içinden çıkılmaz bir hal aldı. Yani 'Bir an önce bitse de en hayırlı bir şekilde buradan gitsek' gibi bir duruma düştü."

"Korkak ve aciz oyuncuyla devam etmeyeceğim"

Takımının bu durumunun kendisini çok üzdüğünü aktaran Özköylü, topu kaptırdıkları noktalarda oyuncuların tepki vermemesini eleştirerek, şunları kaydetti:

"Dirençsiz kaldığımız için, korkak kaldığımız için... En çok kızdığım şey korkaklığımız, tedirginliğimiz, rakip karşısında düştüğümüz aciz durum. Benim takımım böyle olamaz, bunu kabul edemiyorum. Mağlubiyeti kabul edebilirim ama korkaklığı ve acizliği kabul edemem. Benim takımımda böyle oyuncular olmayacak, olamaz. Beni en çok üzen nokta bu, sahada küçük düştük."

Bu duruma düşmelerinin canını acıttığını ifade eden Özköylü, "Bizim söylediklerimizi yapmazsan, dinlemezsen, kendi kafana göre oynarsan sonuç böyle olur." diye konuştu.

Özköylü, geldiği günden beri ilk kez oyuncularını eleştirdiğine işaret ederek, "Korkak ve aciz oyuncuyla devam etmeyeceğim, bunu da herkes bilecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA