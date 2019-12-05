05.12.2019 23:56 | Son Güncelleme: 05.12.2019 23:56

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Anagold 24Erzincaspor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta siyah-beyazlı ekibin 2. golünü atan Erdoğan Kaya, ilk maçında gol attığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Şans verdiği için hocama teşekkür ediyorum. İnşallah daha iyi olacağım. Daha çok çalışacağım. Gol atmayı hiç hayal etmemiştim ama oynamayı düşünüyordum. Hocamız şans verir diye bekliyordum. Şans da verdi. İyi de değerlendirdiğimi düşünüyorum. Beşiktaş'ta devamlı olarak oynamayı hedefliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA