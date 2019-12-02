02.12.2019 23:32 | Son Güncelleme: 02.12.2019 23:32

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımının İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-1 yendiği maçta güzel duygular yaşadıklarını söyledi.

Avcı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakipleri karşısında ilk yarıda istekli ve baskılı oynadıklarını belirterek, "Oyuncularım bir an önce sonuç almak istedi ve üç gol buldu. Daha iyisini yapmak için uğraşacağız, eksiklerimiz de var. Sezon başına göre geldiğimiz bu noktada oyuncularıma, yönetime, camianın içindeki enerjiye teşekkür ediyorum." dedi.

Kendisine ve oyunculara verdikleri destekten dolayı taraftarlara teşekkür eden Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oğuzhan ve Lens'e sahip çıktıkları için, Atiba'nın çıkması sırasında verdikleri destek, sonunda alışkın olmadığım çok güzel duyguların yaşandığı bir durumdan dolayı ve pazartesi gelip destekledikleri için taraftarlara sonsuz teşekkürler ediyorum. Beşiktaş ile ilgili karar verirken Metin Tekin'e gitmiştim. Bana 'Beşiktaş'ın duygusu ve ruhu başkadır' demişti. Umarım bunlar katlanarak devam eder."

Taraftarların kendisini ilk kez tribüne çağırmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Avcı, "Tutkuyu buraya girince daha iyi anlıyorsunuz. Bütün tribünleri dolaştım. Herhalde anısı uzun süre bende kalacak. Umarım sonunu da getiririz, hep beraber güzel günler adım adım gelsin." değerlendirmesinde bulundu.

"Hiçbir oyuncuyu kaybetmek istemiyorum"

Oğuzhan Özyakup ve Jeremain Lens'i oyuna almasına değinen Avcı, "Hiçbir oyuncuyu kaybetmek istemiyorum. Bazen oyuncuyu kazanmak için fırsatlar vardır. Bugün öyle bir fırsattı, taraftarlar destek verdi. Her oyuncu her an bize lazım olacak. Eleştiri bu oyunun içinde var. Oyunla ilgili eleştirilere saygı duydum, olmayanlara da suç duyurusunda bulundum. 5 maçla antrenörlüğümü tartışmayın, yüz kızartıcı suç işlemiyoruz. Oyunu daha iyi hale nasıl getiririz onu düşünüyoruz. Teknik ekibime teşekkür ediyorum, en dalgalı dönemde yanımda durdular." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın karakterinde isyan olduğunu kaydeden Avcı, "5-6. haftadan itibaren biz bunu yaptık. 5 maç iyi gitmezken 'Beşiktaş şampiyonluğa oynayacak' diyordum. Yakaladığımız ivmeyi devre arasına nasıl götürürüz, onun planlamasını yapacağız. Büyük camialarda duygular anlık olur. Şu an güzel gidiyor. Taraftar bu desteği verdikçe her zaman ayağa kalkan, dik duran Beşiktaş olacak." diye konuştu.

"Atiba oynamak istediği sürece oynayacak"

Avcı, takımın en tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson'a da övgülerde bulunarak, "Atiba, cumartesi günü antrenmana çıktı. Atiba oynamak istediği sürece oynayacak. Yönetim kuruluyla karar vereceğiz. Kaybetmeden devam edilmesi gereken oyunculardan biri. Faydalanabildiğimiz kadar faydalanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomik sıkıntıların yaşandığı dönemde eldeki bütçeyi ne yönde kullanmak isteyeceği konusundaki soruyu yanıtlayan Avcı, "Sezon başında geçen sezondan bazı ödemeler vardı. Bankalar Birliği ile anlaştıktan sonra 'transfer yapmayın içeriyi kapatın' demiştim. Benim için her zaman kurumum değerlidir. 28 oyuncum var. Yönetim kurulu da geldiği günden itibaren önemli çabalar sarf etti ve mesafeler kat ediyor. Başkanımız bugün Ümraniye'ye geldi, başarılar diledi. Kendisi 'parayı haftaya vereceğim' diyor ve ödemeyi yapıyor." diye konuştu.

Takımda kiralık olarak oynayan Muhammed Elneny'nin durumuna değinen Avcı, "Kulübün ekonomik şartlarına göre nasıl hareket edebilirsek ona göre hareket edeceğiz. Elneny, Arsenal'ın oyuncusu, mali yükümlülüğü fazla ama yönetim kurulu muhakkak çalışma yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA