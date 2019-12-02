02.12.2019 22:46 | Son Güncelleme: 02.12.2019 22:46

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş'a 4-1 mağlup olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da kulüp basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, Emmanuel Adebayor ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tokgöz, "Adebayor'la yollarımızı ayırdık. Bu maç son maçıydı. Artık ara transfer dönemini bekliyoruz. Bu dönemde başırılı transferler yaparak ikinci yarıya çok iddialı bir Kayserispor getirmeyi planlıyoruz, hedefimiz bu yönde." diye konuştu.

"Golde topun dışarıdan geldiği çok netti"

Siyah-beyazlı takımın ikinci golünün kendilerini çok üzdüğünü kaydeden Tokgöz, şunları söyledi:

"Aslında maç eşit başladı ama ilk golden sonra ikinci gol için çok üzüldük. Bu golde topun dışarıdan geldiği çok netti. VAR odası nasıl kaçırdı, bu bizi çok üzdü. Bunun dışında Beşiktaş'ın hakim olduğu bir maçtı. Kayserispor'da genç oyuncularımız elinden geleni yaptı ama yeterli olmadı. Beşiktaş'ı da iyi oyunundan dolayı kutluyorum. Hakemlerimizin ve VAR odasının bazı kırılma anları oluyor. Bu tür deplasmanlar çok zor deplasmanlar. Kazanması güç, motivasyonu zor maçlar. İkinci goldeki durum küçük bir detay olarak gelebilir ama bizim de hassas bir dönemimiz. 3 puana çok ihtiyacımız vardı, kaçırdık. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum."

Kaynak: AA