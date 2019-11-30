30.11.2019 19:58 | Son Güncelleme: 30.11.2019 19:58

TFF 1. Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Osmanlıspor'u 2-0 yenen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, "Oyuncularım bugün formaları, takımları, taraftarları için savaştı." dedi.

Erkan Sözeri, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Bursaspor camiasına taraftarlarının yaşadığı kaza dolayısıyla geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Özellikle ilk yarının 15-20 dakikasında coşkulu, istekli ve pozisyona giren taraf olduklarını ifade eden Sözeri, şöyle konuştu:

"Gol gelmedikçe, oyuncularımız da strese girdi. Bu maçlar böyle olacak. İkinci yarıda iyi oyunumuzu devam ettirdiğimizi düşünüyorum. Bu tarz takımlara karşı golü erken bulsak daha rahat maç olacak ama gol geciktikçe sıkıntı oldu. Oyuncularımı tek tek kutluyorum. Oyuncularım bugün formaları, takımları, taraftarları için savaştı. Takımım bugün gerçekten herkesi tatmin edecek, keyif verecek oyun oynadı."

Turan İnce: "Hakemlere karşı biraz daha muzdaribim"

Osmanlıspor Teknik Sorumlusu Turan İnce de maça iyi başladıklarını belirtti.

Her iki takımın da iyi mücadele ettiğini ve ortaya iyi futbol koyduklarını anlatan İnce, şunları kaydetti:

"Gol pozisyonunda yan hakem bayrağını kaldırdı, orta hakem işaret ederek 'bir şey yok' dedi. Ondan sonra yan hakemin bayrağı indirip orta sahaya koşması ortalığı biraz karıştırdı. Erzurumspor'un bu tip şeylere ihtiyacı yok. Erzurumspor iyi oyunculardan kurulu takım, seyircisi de var. Hakemlerimizin özellikle biraz daha Osmanlıspor'a karşı dikkatli düdük çalmalarını söylüyorum. Bize çok kolay düdük çalıyorlar. O yüzden hakemlere karşı biraz daha muzdaribim. Pozisyonun ofsayt olmadığını arkadaşlar söyledi. Her iki takımın da mücadelesi iyiydi. Buna söyleyecek bir lafım yok, kimsenin yok."

Kaynak: AA