23.11.2019 19:28 | Son Güncelleme: 23.11.2019 19:28

TFF 1. Lig'in 12. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a sahasında 2-1 yenilen Eskişehirspor'un teknik direktörü Coşkun Demirbakan, "İyi mücadele ettik. Mazeret ve şikayet yok." dedi.

Demirbakan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zorluk derecesi yüksek maçı geride bıraktıklarını dile getirdi.

Her maçın senaryosunun ayrı olduğunu ifade eden Demirbakan, şunları söyledi:

"İlk devre rakibimiz üstündü. İkinci yarıda değişikliklerle oyunun üstünlüğünü ele aldık. Ancak bu yetmedi ve pozisyonlarımıza rağmen gol bulamadık. İyi mücadele ettik. Mazeret ve şikayet yok. Oyuncularım ellerinden geldiğince canla başla çalıştı. Hatalarımızdan rakip golleri buldu. Oyundan ve mücadeleden memnunum. Taraftarımıza desteğinden dolayı teşekkür ediyorum. 30 puan daha kaybedebiliriz. Kalan 22 maçta bu oyunun telafisini yapabiliriz."

Sözeri: "Sezonun en iyi mücadelelerinden birini verdik"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Eskişehirspor gibi çok iyi bir takıma karşı oynadıklarını belirterek, karşılaşmanın zorlu olacağını bildiklerini dile getirdi.

Eskişehirspor'un son haftalarda formda olduğunu anlatan Sözeri, şunları kaydetti:

"Büyük sorunları olmasına rağmen mücadeleleri takdire değer. Onları kutluyorum. Oyuncularımı da gönülden kutluyorum. Sezonun en iyi mücadelelerinden birini verdik. Maçın sonuna kadar üç puanı istedik. Oyunun hakimi bizdik. İstediğimiz üç puanı son dakikada da olsa kazandığımız için mutluyuz. Oyuncu değişikliklerinden sonra daha iyi oynadık. Bundan sonraki maçlarımız zor olacak. Bu üç puanın kıymeti daha iyi anlaşılacak."

Kaynak: AA