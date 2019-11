23.11.2019 00:34 | Son Güncelleme: 23.11.2019 00:34

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de Medipol Başakşehir'e 1-0 yenildikleri maçta iyi oynadıklarını belirterek, "Çok üzgünüm ama şimdilik yapılacak bir şey yok." dedi.

Terim, Türk Telekom Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, gol sorununa dikkati çekti.

Medipol Başakşehir maçında 30'a yakın orta yaptıklarını ifade eden Terim, "Ancak golü bulamadık. Baktığınız zaman Babel bir orijinal santrfor değil. Adem uzun zamandır sol açık oynuyor. İşin içinde Falcao ve Andone olsaydı gol yapardı. Ancak sakatlıkları var, yapabilecek bir şeyimiz yok. Buna rağmen Adem ve Babel'in oyunundan memnunum. Maalesef böyle oyunların ilacı goldür, onu bulamadık. Medipol Başakşehir, Türkiye'nin en iyi kadrolarından birine sahip. Ancak bu golü de yememeliyiz. Kendi ayağından çıkan topla böyle bir gol yememeli. Çok üzgünüm ama şimdilik yapılacak bir şey yok." diye konuştu.

Fatih Terim, futbolcularından Mario Lemina'nın çok iyi mücadele ettiğini dile getirerek, "Topu kaptırıncaya kadar sahanın en iyisiydi. Bir takımın en tehlikeli durumu oyuna çıkarken kaptırdığı toptur. Kritik olan bir dakikada hata yaptı. Özellikle kaleci ve defans oyuncuları olarak 10 tane çok iyi iş yaparsınız, bir tane yapamadığınızda hatıralarda o kalır. İkinci yarı sadece sağdan girip kestikleri bir top var. Zaten iki şutları kaleyi buldu. Biri gol oldu, birini de Okan çıkardı. Lemina'nın genel oyunundan elbette memnunum ama onun gibi bir adamın bunu yapmaması lazım." ifadelerini kullandı.

Maçta görev vermediği Nzonzi, Seri ve Belhanda ile ilgili bir soru üzerine Terim, şunları kaydetti:

"Oyuncularıma bir şey diyebilecek bir halim yok. Bonservis ödemeden iyi oyuncular aldık. Böyle bir ceza durumunda zaten istediklerinizi alma ihtimaliniz yok. Bu atmosferde alınabilecek en iyilerini aldık. Hepsinden de faydalanacağız. Şu anda üç kulvarda gidebilecek bir kadro gibi görünmüyoruz. Çok uzun yıllar her takımda uyguladığım, alanı daraltan, rakibi çıkartmayan, daima rakibin sahasında oynamayı seven o takım için zaten o işi şimdi yapamayacağımızı daha önce de söyledim. Bu takımımızın yapısında o yok. O yüzden onu da oynayacağımız günler gelecek. Şu an kısmen bunu yapıyoruz. Onun için biraz bekleyeceğiz. Bu arada da canımız yanacak."

"Mağlubiyeti kabullenenden hiç hoşlanmam"

Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'de önemli puan kayıpları yaşadıklarını vurgulayarak, "Bugün kazansak iş başka yere giderdi. Biz çok kritik puanlar kaybettik. Çok fazla kredimiz olması gerekirken şu anda kendimizi zora sokuyoruz. İki sene üst üste şampiyon olduk eyvallah, bir sürü kupa aldık eyvallah ama 'bu sene de olmasak ne olur' denilmesinden hiç hoşlanmam. Mağlubiyeti kabullenenden hiç hoşlanmam. Tebrik etmek ayrı bir şey ama içinizde o duyguyu yaşamak zorundasınız. Büyük kulüpler böyle yaşarlar. Böyle gördüğüm insanların benim yanımda yeri hiç olmadı ve olmayacak da. Kazandığı zaman daha çok kazanmak isteyecek. Rehavete düşmeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray'da değişimin devam edeceğini vurgulayan Terim, "Galatasaray başka türlü istikbali kaldıramaz. Ben başkan ve yönetimimizle toplandığımız zaman bundan sonra kimsenin geçmişine para yatırma niyetinde olmayacağımızı söyleyeceğim. İnsanların geleceğine para yatıracağız." şeklinde görüş belirtti.

"Bu Arda adamın kalbine de girer, gönlüne de girer"

Fatih Terim, A Milli Futbol Takımı'nı çalıştırırken sorun yaşadığı Arda Turan ile maçtan önce bir araya gelmesiyle ilgili de açıklama yaptı.

Buluşmada Arda Turan'ın elini öpmesi hakkında yöneltilen soru üzerine Terim, "Açıkçası ben çok şaşırdım, beklemiyordum. Evlatlar bazen kızdırıyor bazen şaşırtıyor bazen de duygulandırıyor. Tanıdığım o eski Arda'yı görür gibi oldum. Çok duygulandım. İnşallah onun da el öpenleri çok olur. Benim bıraktığım, benim yetişmesinde katkıda bulunduğum Arda bu Arda. Bu Arda adamın kalbine de girer, gönlüne de girer." ifadelerini kullandı.

