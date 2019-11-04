04.11.2019 23:34

MKE Ankaragücü Yardımcı Antrenörü Hayrettin Aksoy, Süper Lig'de 2-1 kaybettikleri Gaziantep Futbol Kulübü maçında galibiyet için gerekenleri yaptıklarını ancak istediklerini alamadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Aksoy, sahada iki Ankaragücü'nün olduğunu ifade ederek, "Biri ilk yarıda kötü oynayan Ankaragücü, diğeri de ikinci yarıda muhteşem oynayan Ankaragücü. İlk yarıda rakibin hiç pozisyonu yoktu. Onların penaltıdan bir golü vardı. İkinci yarı iyi oynuyoruz, rakip kalemize gelemiyor... Golü bulamayınca mağlup oluyorsunuz." değerlendirmesini yaptı.

Eryaman Stadı'ndan galip ayrılmaları gerektiğine dikkati çeken Aksoy, "Oyunun hakkı bu değildi. Buradan galip ayrılmalıydık. İkinci yarıda futbolcularımızın özverili oyunu ve rakibe muhteşem baskısı... Gerekenler yapılıyor ama olmuyor." şeklinde konuştu.

Gaziantep FK cephesi

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, MKE Ankaragücü karşısında aldıkları 3 puanı hak etmediklerini dile getirdi.

Rumen teknik direktör, şunları kaydetti:

"Bugün çok önemli üç puan kazandık. Üç puanı hak etmediğimiz bir maçtı. Bazen futbolda bu tür sonuçlar olabiliyor. Rakibe göre fiziksel olarak iyi değildik. Hafta ortasında kupa maçı oynadık.Takımı güncelleyemedik. Sakat ve cezalı oyuncularımız çoktu. Yeterli derinliğe sahip değiliz. Bazen Allah size yardım ediyor. Son dakikada attığımız golle kazandık ve 15 puana ulaştık. Biraz daha rahatladık."

Kaynak: AA