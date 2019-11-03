03.11.2019 23:12

Süper Lig'in 10'uncu haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 1-0 yenen İstikbal Mobilya Kayserispor'un teknik direktörü Bülent Uygun, hedefi şampiyonluk olan rakiplerini mağlup etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Uygun, Kayserispor'un sezon başından beri yaşanan kaosun sonucunda istenilmeyen yerlere geldiğini belirtti.

Göreve geldikten sonra birlik ve beraberlik içerisinde el ele verdiklerini ifade eden Uygun, "Başta yönetimimiz ve taraftarımızın desteğiyle, aslan yürekli futbolcu kardeşlerimizin ayağa kalkmasıyla bugün potansiyel anlamında, hedefi liderlikle birlikte şampiyonluk olan Fenerbahçe'yi yenmenin mutluluğunu yaşıyoruz. O yüzden futbolcu kardeşlerimizi alınlarından öpüyorum." diye konuştu.

Maçta özellikle ikinci bölgede oyunu daraltarak, sonrasında üçüncü bölgeye aksiyonlarla girerek sonuca gitmeye çalıştıklarını anlatan Uygun, şunları kaydetti:

"Takım içerisinde mental ve psikolojik yönden problemler vardı ve dolayısıyla üç gün boyunca bunları çözmeye çalıştık. Sonucunda da belirli bir yol alabildik. Milli maç arasına kadar futbolcu kardeşlerimden 4 puan almalarına yönelik telkinde bulunmuştum ama inşallah çok zor bir deplasman da olsa Gençlerbirliği maçında da kazanan taraf olmak istiyoruz. Ben buraya gelirken Kayserispor'a baktığımızda sezon başından beri galibiyeti yoktu ama benim kaderimde hep sondaki takımları almak gibi bir nasibim var. Dolayısıyla gerek Sivas'taki gerek Gaziantep'teki, Eskişehir'deki gerekse Katar'daki 5 yıllık süre zarfında bu tarzdaki gelişlerle bu başarıyı takım içerisindeki yönetimsel ve aynı zamanda futbolcu kardeşlerimizin desteği ile yaptık. Bugünden itibaren de Kayserispor bunu yapmaya devam edecek. Allah'ın izniyle kendi adına bir tarih yazacak. Kümede kalarak, herkesin 'düştü' dediği Kayserispor düşmeyerek bu şerefli görevi yerine getirmiş olacak."

Kaynak: AA