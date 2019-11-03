03.11.2019 19:54

TFF 1. Lig'in 10'uncu haftasında konuk ettiği Osmanlıspor'u 3-2 yenen Eskişehirspor'un teknik direktörü Coşkun Demirbakan, daha önceki maçlarda dramatik mağlubiyetler aldıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Demirbakan, attığı bir tweet sonrası Eskişehirspor seyircisinin duyarlılık gösterdiğini belirterek, "Bundan önceki maçlarda dramatik mağlubiyetler aldık. Skor olarak rakipler üstün olmasına rağmen bundan önce oynadığımız oyunlarda da kazanabilirdik. İzliyorsunuz nasıl kaybettiğimizi. Bir tweet atmıştım. Taraftarlarımız duyarlılığını gösterdi. Biliyorsunuz şu anda kulüp yönetimsiz. Yönetim istifa etti. Zor şartlarda maça çıktık. Emniyet Müdürümüz Engin Dinç'e de teşekkür ederim. Çok destek oldu bu süreçte. Bundan sonra da destek olacağını söyledi. Gerçekleşecek olan kongrede de inşallah Eskişehirspor'a yakışır bir yönetim teşekkül eder ve bu süreci kazasız bir şekilde atlatırız." ifadelerini kullandı.

Turan İnce: "Eskişehirspor takımı çok avantajlı"

Osmanlıspor Yardımcı Antrenörü Turan İnce, aldığı galibiyetten dolayı Eskişehirspor'u tebrik etti.

İki takımın da kazanmak için mücadele ettiğini aktaran Turan, "Bugünkü müsabakadan dolayı iki takımı tebrik etmek lazım. Bugün 90 dakika her iki takım da kazanmak için elinden geleni gösterdi. Seyirci de çok keyif aldı." diye konuştu.

Turan, Eskişehirspor taraftarının farklı bir güç olduğunu kaydederek, "Buradan önce Eskişehirspor'u ve özellikle taraftarı tebrik ediyorum. Çünkü bu seyircinin baskısında buraya gelen hiçbir deplasman takımının maç alma şansı yok. Bundan dolayı da Eskişehispor takımı çok avantajlı. Bunu da iyi değerlendiriyorlar. Dediğim gibi galip gelen takım her zaman iyidir. Biz de önümüzdeki hafta oynayacağımız Giresunspor maçı için hazırlanacağız. Bu maçta yaptığımız hataları yapmamak için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA