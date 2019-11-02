02.11.2019 20:06

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Cesar Grup Ümraniyespor'u 1-0 yenen Ekol Göz Menemenspor'un teknik direktörü Dilaver Mutlu, üç puan aldıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Bu ligin takımı olma yolunda ilerliyoruz. Daha iyi sonuçlar alıp daha iyi yerlere gelmek istiyoruz." dedi.

Mutlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın zor olacağını bildiklerini ve ona göre hazırlandıklarını dile getirdi.

Bundan sonraki haftalarda da aynı şekilde mücadele etmeyi sürdüreceklerini aktaran Mutlu, "Bugün önceki haftalara göre daha iyi bir oyun sergiledik. İyi bir mücadele oldu. Tüm hafta takımımız çalıştıklarını sahada uygulamaya çalıştı. Bu ligin takımı olma yolunda ilerliyoruz. Daha iyi sonuçlar alıp daha iyi yerlere gelmek istiyoruz." diye konuştu.

Bu arada, dün annesini kaybetmesine rağmen bugün karşılaşmaya çıkan ve golün pasını veren Mustafa Çeçenoğlu için kulübü Menemenspor'dan yapılan açıklamada, "Bu anlamlı galibiyeti dün annesini kaybeden ve bugün aslanlar gibi sahada savaşan çok kıymetli oyuncumuz Mustafa Çeçenoğlu'na armağan ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Cesar Grup Ümraniyespor cephesi

Cesar Grup Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, lider olarak geldikleri maçtan yenilgiyle ayrıldıkları ve bu unvanı kaybettikleri için üzgün olduğunu ifade etti.

Girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini vurgulayan Taşyürek, "Takımımız girdiği pozisyonları değerlendirebilseydi daha farklı konuşuyor olurduk. Ekol Göz Menemenspor iyi mücadele etti ve bulduğu pozisyonu değerlendirdi. Tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA