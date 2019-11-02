02.11.2019 17:06

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Altay'ı 3-2 yenen Hatayspor'un teknik direktörü Bayram Toysal, 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Toysal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın zor olacağını bildiklerini, rakip takımın çok derli toplu özellikle hücum bölgesinde önemli oyunculara sahip olduğunu söyledi.

Çok sayıda pozisyondan faydalanamadıklarını aktaran Toysal, şunları kaydetti:

"Skor avantajı bizdeyken son 5-10 dakika gereksiz skoru koruma içgüdüsüyle biraz geriye çekilmeler oldu. Akabinde rakip bir gol attı, birkaç tane de ciddi anlamda pozisyona girdiler. Bizim için önemli olan bu maçta 3 puan almaktı ama yediğimiz iki gol de bize yakışmadı. Bu maçın zor olacağını biliyorduk. Önceliğimiz bu maçtan 3 puan almaktı, onu başardığımız için mutluyuz."

Karafırtınalar: "İlk yarıda da bizim bu şekilde oynamamız gerekiyordu"

Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar ise ilk yarı, istek ve arzu olarak iyi olmadıklarını dile getirdi.

Maçın ikinci yarısında yaptıkları değişikliklerle karşılaşmada dengeyi sağladıklarını aktaran Karafırtınalar, şöyle konuştu:

"İkinci yarının tamamında üstün oynadığımızı söyleyebilirim ama yediğimiz ikinci gol, yüzde 100 ofsayt deniyor. Verilmeyen bir penaltımız var, bunlar asla bahane değil, ilk yarıda da bizim bu şekilde oynamamız gerekiyordu. Deplasmanda iki gol attığınız zaman kazanmanız gerekiyor. Bugün maalesef bir fazla yedik. Bu basit golleri aza indirmemiz gerekiyor. Sadece bir maçı kaybettik, sezonu kaybetmedik. Verilen mücadele, ikinci yarı istek ve arzu benim için yeterli ama sonlandırsaydık daha da iyi olacaktı."

Kaynak: AA