27.10.2019 20:18

TFF 1. Lig'in 9'uncu haftasında konuk ettiği Eskişehirspor'u 3-1 yenen Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, "Bizim için çok önemli bir maçtı. Galip geldiğimiz için mutluyuz." dedi.

Kutlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, hem kendi hem de rakip takım oyuncularını tebrik ettiğini, her iki takımın futbol adına yapılması gerekenleri yapmaya çalıştığını belirtti.

Kendileri açısından çok zor bir maç oynadıklarına vurgu yapan Kutlu, şunları kaydetti:

"Eskişehirspor yetenekli, iyi oyunculardan kurulu bir takım. Bizim açımızdan çok zor bir maçtı. Oyuncularımız bugün her iki devrede de oyundan kopmadı. Önemli gol pozisyonları da yakaladık. Skor üstünlüğünü daha erken sağlayabilsek biraz daha rahat maç olabilirdi. Bizim için çok önemli bir maçtı. Galip geldiğimiz için mutluyuz."

Gelecek hafta deplasmanda oynayacakları Keçiörengücü maçına da kazanmak için hazırlanacaklarını aktaran Kutlu, "Oradan da galip dönebilirsek ben ligde önemli bir çıkış yakalayacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Eskişehirspor cephesi

Eskişehirspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, aldığı galibiyetten dolayı Giresunspor'u tebrik ettiğini söyledi.

Demirbakan, ilk yarıda bocaladıklarını belirterek, "İlk devre Giresunspor net pozisyonlara girdi. Devrenin golsüz sona ermesi bizim açımızdan şanstı. İkinci yarıda oyunu dengeledik. İyi de oynarken, basit faul sonucu serbest vuruştan gol yedik. Ardından ikinci golü de yedik. Bu maç böyle bitti. Son haftalarda şanssızlığımız var. Giresunspor hak etti, kazandı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA