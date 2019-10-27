27.10.2019 19:32

Süper Lig'de Kasımpaşa'ya 4-1 mağlup olan Göztepe'nin teknik direktörü Tamer Tuna, "Penaltı pozisyonu çok sağlıklı izlenmesi gerekirken, maalesef bazı pozisyonlarda 3-4 dakika beklediğimizi hatırlıyorum ama bu pozisyonda direkt penaltı kararı verildi." dedi.

Tuna, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, 4-1'lik mağlubiyetin hiç istemedikleri bir skor olduğunu söyledi. Sahaya yansıtmaları gereken iyi yönlerin hiçbirini gerçekleştiremediklerini kaydeden Tuna, Kasımpaşa'nın 2-1 öne geçtiği penaltı kararının maçı değiştiren bir pozisyon olduğunu aktardı.

Tuna, bu kararın ardından maç disiplininden koptuklarını belirterek, şöyle konuştu:

"1-2 faul var ki direkt kırmızı olabilecek ve VAR tarafından hiç uyarılmayan hakem. Ümit Öztürk iyi bir VAR hakemi ve bizim maça kadar VAR'da daha çok görev almış biri. Bunları nasıl değerlendiremediler şaşırıyorum. Eleştiriyi kendimden kaçarak yapmıyorum ama herkesin hata yapabileceğini değerlendiren bir teknik direktörüm ama maalesef çok büyük hatalar oldu. Fark olabilir, daha fazla gol yiyebilirdik, 1-1'den sonra da gol de bulabilirdik, bunlar farklı ama bu ligin gerçekleri."

Kaleci Beto'nun penaltı kararından sonra tepkisinin pozisyonun penaltı olmadığına dair olduğunu belirten Tuna, "Penaltı pozisyonu çok sağlıklı izlenmesi gerekirken maalesef bazı pozisyonlarda 3-4 dakika beklediğimizi hatırlıyorum ama bu pozisyonda direkt penaltı kararı verildi. Bu pozisyon penaltı değil." ifadelerini kullandı.

Duman: "Kazanmak bizim için mutluluk verici"

Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Murat Duman, müsabakaya iyi başladıklarını ve 1-0 öne geçtiklerini kaydetti.

Aut olması gereken bir pozisyonda verilen korner kararının ardından maça eşitliğin geldiğini belirten Duman, "Çok basit bir gol yedik, devre arasında gerekli uyarıları yaptık. İkinci yarı da bizim istediğimiz gibi başladı. Bunun neticesinde arka arkaya gelen gollerle galibiyeti perçinleştirdik. Daha farklı olabilirdi, kaçırdık, sorun değil. Zor olan maçı farklı kazanmak bizim için mutluluk verici." diye konuştu.

Kaynak: AA