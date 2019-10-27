27.10.2019 00:52

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo, sene sonunda şampiyon olmak istediklerini söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan ve 5-1 kazandıkları İttifak Holding Konyaspor maçının ardından basın mensuplarına konuşan Gustavo, karşılaşmaya istekli başladıklarını belirtti.

Aldıkları 3 puanın önemine değinen Gustavo, "İstediğimiz 3 puanı aldığımız için mutluyuz. Gol atarak takımıma destek olduğum için çok mutlu oldum. Gol atmaktan ziyade benim amacın her zaman takımımızın kazanması. Kazandığımız için de mutluyum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'ye tatil yapmaya değil çalışmaya geldiğinin altını çizen Gustavo, şöyle devam etti:

"Biz gerçekten birlik olmuş bir takımız. Sadece orta saha için söylemiyorum bütün takım arkadaşlarım takımına yardım etmek istiyor. Bizim takım ruhumuz bu, hepimiz gerçekten ciddi bir şekilde işimize odaklandık. Çünkü günün sonunda hepimiz takıma yardım etmek istiyoruz. Kesinlikle kazanarak yolumuza devam etmeliyiz. Her zaman en önemli maç bizim için bir sonraki maçtır. Dolayısıyla biz yüksek konsantrasyon ve çok çalışarak gittiğimiz müddetçe hedefimiz olan şampiyonluğa ulaşacağımıza inanıyorum."

Teknik direktör Ersun Yanal'ın istemesi durumunda hem defansif hem de ofansif oynayabileceğini aktaran Gustavo, "Her zaman söylediğim gibi ben futbol oynamaktan çok keyif alıyorum. Onun için kendime çok dikkat etmem gerekiyor, beslenmeme dikkat etmem gerekiyor, iyi çalışmam gerekiyor. Yani yaşın bir önemi yok. Elimden geldiğince her zaman takımıma yardım etmek istiyorum. Bunun için de çok çalışıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe'ye gelmeden önce Diego ve Josef de Souza ile konuştuğunu dile getiren 32 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertli taraftarlarla ilgili ise şunları aktardı:

"Bana Fenerbahçe'nin gerçekten çok özel bir kulüp olduğunu ve bu kulübün taraftarının da çok büyük olduğunu söylediler. Taraftar çok büyük bir önem arz ediyor. Takımlarına gerçekten çok aşıklar. Her zaman takımlarının arkasında demişlerdi. Ben de buraya gelip bunun gerçek olduğunu görmekten dolayı çok mutluyum. Şüphe yok ki taraftarlarımız bizim fark oluşturmamızı sağlıyor. Sahada elimizden geleni yaptığımız müddetçe onlar bizim her zaman arkamızda olacaklar. Umarım sene sonunda hep birlikte şampiyonluk kutlarız."

Kaynak: AA