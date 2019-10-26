26.10.2019 23:14

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'ye 5-1 yenildikleri maçta olağan dışı bir skorla sahadan ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Kocaman, geçen hafta BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hemen başında 10 kişi kalıp golü de yediklerini hatırlatarak, "İki haftadır biraz olağan dışı durumla karşı karşıyayız. Beklemediğimiz bir sonuçla kaybetmek tabii anormal değil Fenerbahçe deplasmanında ama beklemediğimiz bir skordu. Olağan dışı skorla sahadan ayrılmak son derece üzüntü verici. Bu haftaya kadar ceza sahası dışından gol yemeyen bir takım, 4 gol yedi. Fenerbahçe'nin ceza sahası dışından golü yoktu, bugün bütün vuruşların gol oldu. Ciddi sıklet farkı gözükürken, bu sıklet farkını da bu artırdı." diye konuştu.

Fenerbahçe'nin bekledikleri gibi temaslı bir oyunla maça başladığını anlatan Kocaman, "Hakem Ali Şansalan çok gelecek vaadediyor ama maçtaki tercih hatalarıyla ilk yarıda bizim olumlu olmayan gidişatımızı daha da olumsuza hızlandıran faktörleriden biriyidi. Fenerbahçe'nin ana planı rakibe bası yapmak. Hakeme de meşru anlamda baskı yaparak rakibi bozmaya yönelik oyunlarını Miya ve Mücahit'le tersine çevirmeye çalıştık. Son derece doğru gidiyordu oyun. Üstü üste 2 golle çözülme oldu. Hemen gelen gol bizi oyuna bağladı ama kornerle hızlı atılan gol bizi tekrar oyundan düşürdü. Ana amacımız bizi baskı altına tutacak anları rakip kalede geçirmekti. 6-7 baskıyla top kaptık ama değerlendiremedik. Beklentimizin dışına çıkan bir maç oldu." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin gidişatı ve eski oyuncusu sarı-lacivertli futbolcu Ozan Tufan hakkında gelen soruları cevaplamayan Aykut Kocaman, geçen hafta gördüğü kırmızı kart nedeniyle bu maçta oynayamayan kalecisi Serkan Kırıntılı'yla ilgili, "Serkan Kırıntılı olsaydı beliki daha farklı olurdu. Belki 6-7 olurdu belki hiç olmazdı. Bilemeyiz, farklı olacağı gerçek." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA