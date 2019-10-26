26.10.2019 16:56

TFF 1. Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Altınordu'yu 4-0 yenen Cesar Grup Ümraniyespor'un teknik direktörü Ahmet Taşyürek, alınan galibiyeti Fransız oyuncuları Riad Nouri'nin ölüm tehlikesi altında doğum yapan eşi ile yeni doğan çocuğuna armağan ettiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Taşyürek, kısıtlı kadroya rağmen iyi işler yapmaya çalıştıklarını aktardı.

Ahmet Taşyürek, ligde ilk üç maçı kazandıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Daha sonra inişli çıkışlı bir süreç yaşıyoruz. Neden bu süreci yaşıyoruz? Bunun sebebi, işte bugün de üç oyuncu cezalı duruma düştü. Bu kısıtlı kadroda biz, rakibimiz Altınordu kadar öz güvenle genç oyunculara şans veriyoruz. Emre Kurt, ilk defa geçen hafta profesyonel futbol oynadı. Aykut Emre Yakut, bugün ilk defa 1. Lig maçına çıktı. Kaptan Bahadır Taşdelen, yıllardır bizimle beraber. Aldığı süre belli, oynadığı oyun ortada. En iyisini yapmaya çalışıyoruz."

Karşılaşmadan bir gün önce kanat oyuncusu Nouri'nin eşinin ölüm tehlikesi altında doğuma gireceğini ve kendilerinden müsaade istediğini ifade eden Taşyürek, "Nouri'ye 'Biz maç oynarız. Kazanırız veya kaybederiz. Senin eşinin yanında olman lazım. Dünyadaki hiçbir şeyi çocuğunu kucağına alma anının yerine koyamam. Başkası da yapamaz.' dedim. Ona izin verdik. Bu galibiyeti çocuğuna ve eşine armağan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ahmet Taşyürek, bu sezon ilk kez kalelerini gole kapattıklarını da sözlerine ekledi.

Hüseyin Eroğlu: "Hiç beklemediğimiz bir oyundu"

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını ifade etti.

Eroğlu, ilk yarıda çok kötü oynadıklarını belirterek, "Hiç beklemediğimiz bir oyundu. Kaptırdığımız topların ardından rakip golleri buldu. Geçen hafta da geriye düştükten sonra bu sıkıntıyı yaşamıştık. İlk yarıda bize yakışmayan bir skor ve oyun vardı." diye konuştu.

Toparlanmaları gerektiğinin altını çizen Hüseyin Eroğlu, "İkinci yarıda oyuna dönmeye çalıştık ancak olmadı. Üzgünüz. Moral ve motivasyon anlamında iyi değiliz. Bize yakışmayan bir skorla mağlup olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA