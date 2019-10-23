23.10.2019 01:56

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sarı-kırmızılı futbol takımının UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında İspanya temsilcisi Real Madrid'e 1-0 yenilmesine ilişkin, "Çok gol pozisyonuna girdik. Maalesef değerlendiremedik. Çok üzgünüz." dedi.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Albayrak, güçlü bir takımla karşılaştıklarını belirterek, "Çok iyi hazırlanmıştık. Çok gol pozisyonuna girdik. Maalesef değerlendiremedik. Son dakikada yakaladığımız pozisyonu gole çevirseydik maç en azından berabere biterdi. Çok üzgünüz. Bir puandayız. Henüz her şey bitmedi." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı futbol takımının Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde iyi sonuçlar alacağına inandığını vurgulayan Abdurrahim Albayrak, "Biz bir olursak Galatasaray'ın ulaşamayacağı hiçbir hedef yoktur. Bundan sonra çok daha iyi olacağız. Sakat futbolcularımız iyileşecek. Allah'ın izni ile en güzel günler yakında." diye konuştu.

Galatasaray taraftarının oyundan çıkarken Faslı oyuncu Younes Belhanda'ya tepki göstermesiyle ilgili de görüşlerini aktaran Albayrak, şunları kaydetti:

"Soyunma odasına gittim, Belhanda'yı tekrar dışarı getirdim. Çok üzgündü. Belhanda, çok değerli bir futbolcumuz. İki sene üst üste elde ettiğimiz şampiyonluğumuzda herkes gibi Belhanda'nın da çok büyük katkısı vardır. Kendisi bir sakatlık geçirdi. Sakatlıktan yeni çıktı. Çenesi kırıldı, öyle oynuyor. Çok büyük fedakarlık da gösteriyor. Bizim için hepsi değerli. Taraftarlardan özellikle ricam; lütfen sakin olalım, dolduruşa gelmeyelim. Futbolcularımızın hepsi bizim için değerli."

Abdurrahim Albayrak, son olarak sarı-kırmızılı takımın büyük beklentilerle transfer ettiği fakat sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao ile ilgili bir soruya, şu şekilde cevap verdi:

"Falcao ile ilgili hiçbir problem olamaz. Sakatlığı var. Kısa bir sürede bu sakatlığı atlatacak. Beşiktaş maçına yetişip yetişmeyeceğine hocamız karar verir. Sonraki maçlarda sahada olacak. Hem hocamız hem de biz Falcao'dan ve bütün futbolcularımızdan çok memnunuz. Hiçbir sorun yok."

Kaynak: AA