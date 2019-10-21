Maçın ardından
BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın konuşması İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın konuşması KONYA - Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor- BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşması konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın konuşması
İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın konuşması
KONYA - Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor- BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşması konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman açıklama yaptı.