Maçın ardından

BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın konuşması İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın konuşması KONYA - Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor- BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşması konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

21.10.2019 23:58
Maçın ardından

BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın konuşması

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın konuşması

KONYA - Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor- BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşması konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman açıklama yaptı.

Kaynak: AA
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