20.10.2019 23:34

TFF 1. Lig'in 8. haftasında İstanbulspor ile sahasında 2-2 berabere kalan Adanaspor'un yardımcı antrenörü Mehmet Öztürk, "Maçın sonunda iki takım da kazabilirdi. Biz de kazanabilirdik onlar da kazanabilirdi." dedi.

Teknik direktör Engin İpekoğlu'nun maç sırasında kırmızı kart görmesi nedeniyle maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katılan yardımcı antrenör Öztürk, şanssızlıkları sonucu maç başlamadan hemen önce Eze'nin sakatlandığını, ayrıca Renan Diniz'in de sakat olduğunu belirtti.

İki takımın da çok iyi mücadele ettiğini ifade eden Öztürk, "Maçın sonunda iki takım da kazabilirdi. Biz de kazanabilirdik onlar da kazanabilirdi. Pozisyonlara girdik. Puanları paylaştık. Sağlık olsun. Klasik olacak ama önümüzdeki maçlara bakacağız." diye konuştu.

Öztürk, maçın son dakikalarında teknik direktör İpekoğlu'nun kırmızı kart görmesininin ağır bir karar olduğunu savundu.

Avcı: "Bugün buraya kazanmak için gelmiştik"

İstanbulspor Teknik Direktörü Tamer Avcı da maçta Adanalılara futbol ziyafeti verdiklerini belirtti.

Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ifade eden Avcı, şunları söyledi:

"Bugün buraya kazanmak için gelmiştik. Futbol adına çok şey kazandık. Bir puan kazandık. İnanın hiç üzülmüyoruz. Bizim takımımız daha iyi yerlere gelecek, yukarılara tırmanmaya devam edeceğiz. Bugün kazanamadık ama önümüzdeki maçlardan itibaren kazanmaya başlayacağız.

Kaynak: AA