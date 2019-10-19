19.10.2019 20:46

Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yı 4-1'lik skorla mağlup eden Trabzonspor'da, teknik direktör Ünal Karaman, oyuncularının verdiği mücadeleden ve aldıkları galibiyetten dolayı memnun olduğunu söyledi.

Medical Park Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Karaman, kendilerini destekleyen ve yalnız bırakmayan taraftalara teşekkür etti.

Alınan galibiyet dolayısıyla oyuncularını da tebrik eden Karaman, "Zaman zaman oyun içerisinde zorluk yaşadığımız pozisyonlar olsa da maçın genelinde öncelikle verilen mücadeleden, sonra da kazanma gayreti adına yapılan hamlelerden ve müsabakadan memnumum." değerlendirmesinde bulundu.

"Sturridge yüklemeyi kaldırabilecek boyutta değil"

Ünal Karaman, İngiliz futbolcu Daniel Sturridge'in tam olarak hazır olup olmadığı yönündeki soru üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Bir Rizespor maçı sonrasında Novak ve Sturridge bizimle bir, bir buçuk antrenmana katıldılar. 10 günlük sürede bizden ayrı kaldılar belirli bir rahatsızlıklardan dolayı. Aynı şekilde Obi Mikel'de de bir rahatsızlık oldu. Sezon başından itibaren yaşadığımız sıkıntıları zaten biliyorsunuz. Dolayısıyla her oyuncumuzu ekonomik kullanma gayreti içerisindeyiz. Sturridge şu anda takıma yaptığımız yüklemeyi kaldırabilecek boyutta değil. Zaman zaman özel antrenmanları oluyor. Allah korusun sakatlık kervanına bir oyuncu daha eklemek istemiyoruz. Onun için bazen 30 bazen de 60 dakika oynayarak güçlenmeye ihtiyacı var. Genç, tecrübesiz oyuncu değil ve bir birikime sahip."

"Sosa mükemmel kaptanlık yapıyor"

Arjantinli oyuncu Jose Sosa'nın oyunda yer aldığı mevkiyle ilgili soruyu da yanıtlayan Karaman, şunları kaydetti:

"Sizler ne kadar Trabzonluysanız, bizler ne kadar bu formaya aidiyet hissediyorsak bu takımın kaptanı da en az bizler kadar aidiyet hissediyor. Ben yarın birgün santrfor oynayacaksın orada ihtiyaç var desem eminim ki yine aynı şeklinde mücadele edecektir. Asıl olan niyet. Biz geldiğimiz andan itibaren birçok kez dile getirdik ama bunu bir kez daha gururla söylüyorum Sosa'nın burada duruşu önemli. Bizim kenardan verdiğimiz destek kadar onun saha içerisinde gösterdiği oyun performansı ve arkadaşlarını yönetme, yönlendirme anlamında mükemmel bir kaptanlık yapıyor. İyi de oynuyor, sorumluluğunun da farkında. Bizlere de gurur duymak düşüyor. Zaten o bölge içerisinde oynattığımız 3 oyuncuyu değişken oynatıyoruz ama rakibin durumuna göre. Bugün çift santrfor oynuyorlardı ve ona göre hazırlıklarımızı yapmıştık. Dolayısıyla bir oyuncumuz o bölge içerisinde mutlaka olacaktı ve Sosa olarak değerlendirdik."

Sumudica: "Trabzonspor'u tebrik ediyorum, galibiyeti hak etti"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, iskeleti oturmuş güçlü bir takıma karşı mücadele verdiklerini, Trabzonspor'un galibiyeti hak ettiğini dile getirdi.

Maçın çok farklı anları olduğuna işaret eden Rumen teknik adam, "İlk 15 dakika kötü oynadık, ikinci yarı geri geldik ve dayanıklılık gösterdik. İkinci yarı oyunun kontrolünü elimize aldık ve golü de bulduk. Daha sonra rakibimize 2 golü hediye verdik, kalemizde gördük." şeklinde konuştu.

Eksik oyuncular nedeniyle zorlandıklarını anlatan Sumudica, şöyle devam etti:

"Kaliteli oyunculara sahip Trabzonspor gibi takıma karşı fark açılınca bizim için çok zor oldu. İlk 11'den 4-5 oyuncumuz eksikti. İlk yılında Süper Lig'e yükselmiş bir takım için oyuncu eksikliği çok zor bir durum. Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Oyuncularımın da taraftarlarımızdan özür dilemesi gerektiğini düşünüyorum."

Sumudica, futbolcularının daha fazla mücadele etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Yüreklerini daha fazla ortaya koymaları gerekiyor. Rakip takımın oyuncusu, bizim oyuncumuz şut çektiğinde kafasını ve vücudunu topun önüne attı. Ama Sosa şut çektiğinde bizim oyuncularımızdan hiçbiri topun önüne kendini koymadı. Futbolda bir şeyler feda etmezsen hiçbir şey kazanamazsın. Trabzonspor'u tebrik ediyorum, galibiyeti hak etti." yorumunu yaptı.

Maçın hakemiyle ilgili de değerlendirmede bulunan Sumudica, "Bende evimde oynadığım zaman böyle bir hakem isterim. Trabzon'a karşı kesinlikle yardım ettiklerini söylemiyorum. Oyuna müdahalede bulunmadı ama oyunu yönetmeyi, yöneteceği yönü biliyordu." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA