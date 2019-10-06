06.10.2019 20:18

TFF 1. Lig'in 7. haftasında sahasında Hatayspor'a 1-0 yenilen Osmanlıspor'un teknik direktörü Mustafa Dalcı, "İleriye dönük baktığımızda umutluyum. Bu takımın ilerleyen süreçte daha iyi işler yapacağını biliyorum." dedi.

Dalcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kırmızı kartların tüm oyun planlarını bozduğunu söyledi.

Maçı iki devreli düşünmek gerektiğini dile getiren Dalcı, "İlk devre neredeyse pozisyon vermedik. İlk yarı düşündüğümüz her şeyi gerçekleştirdik. Ama bazen futbolda düşünmediğiniz şeyler başınıza gelebiliyor. Kırmızı kartlar, sakatlıklar ikinci yarı planlarımızı uygulamamızı engelledi." diye konuştu.

Dalcı, bu tarz maçları genç futbolcularla eksik oynamanın kolay olmadığına işaret ederek, "Sahanın içerisinde oyuncularımın vermiş olduğu mücadeleden çok memnunum. Değişerek gelişen bir takımız. Sistemimiz var, oyuncularımızı geliştirip, değiştirip bu ligde mücadele ettirmek kolay olmuyor. Oyuncularım bu tepkiyi sahada ciddi anlamda gösteriyor. İleriye dönük baktığımızda umutluyum. Bu takımın ilerleyen süreçte daha iyi işler yapacağını biliyorum. Hatayspor gibi bir takım karşısında eksik kalmak işlerimizi güçleştirdi. Bu maçı unutmak gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Takımın tecrübeli isimlerinden Hasan Kılıç ve Beykan Şimşek'in kırmızı kart görmesiyle ilgili soruya Dalcı, "Bu bizi ayrıca üzüyor. Tecrübeli ağabeylerimiz otokontrolünü daha doğru yapmak zorunda. Dolayısıyla kendileriyle oturup konuşacağız. Bunlar bizim asansör oyuncularımız. Genç oyuncularımızı bunların yukarı taşıması gerekiyor. Bazen futbolun içerisinde adrenalin yükseldiğinde otokontrolünü kaybedebiliyorsun. Böyle bir durumla karşılaştık. Eminim onlar da bizim kadar üzgündür." yanıtını verdi.

Dalcı, Tugay Kacar'ın sağlık durumuna ilişkin ise "Tugay bizimle çalışmalara bu hafta başladı. Sanırım onun 1 aydan önce gelmesi mümkün değil. Ciddi bir sakatlıktan çıktı. Aramıza geldiğinde bize ciddi güç katacaktır. Umarım bir an önce aramıza sağlıklı bir şekilde gelir." ifadelerini kullandı.

Hatayspor cephesi

Hatayspor Teknik Sorumlusu Murat Sönmez ise üç puan aldıkları için mutlu olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Aslında müsabaka öncesi bizim için çok zorlu bir 90 dakika görünüyordu. Bunu iyi bir şekilde atlattık. Hatayspor sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Üç puan önemliydi. Hatayspor'un geleceğini daha iyi dizayn edebilmek adına üç puan bizi daha iyi noktaya götürecekti. Bunu başardık. Farklı da kazanabilirdik. Çok gol kaçırdık, sorun değil. Üç puan bizi zirveye taşıdı."

Kaynak: AA