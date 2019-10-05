05.10.2019 23:52

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, kendisini görevden ancak kulübün başkanı Murat Cavcav'ın alabileceğini söyledi.

Galatasaray ile 0-0 berabere kaldıkları karşılaşma sonrasındaki basın toplantısında konuşan teknik direktör Kaplan, "Mustafa Kaplan buraya tırnaklarıyla kazıyarak geldi. Benim bu kadar verdiğim emek var. Bu emeği kimseye yedirmem. Beni bu göreve Murat Cavcav getirdi. Görevden de Murat Cavcav alır. Bir başkası alamaz." diye konuştu.

Ligde Beşiktaş'ın da 5 puanı olduğunu hatırlatan tecrübeli teknik adam, "Şampiyonlar Ligi'nde PSG dahi Galatasaray karşısında bizim girdiğimiz kadar pozisyona girmedi. Demek ki biz iyi bir takımız. Sabretmeliyiz. Murat Cavcav bana 'öl desin' ben ölürüm." ifadelerini kullandı.

Galatasaray maçını "Kazanmamız gereken bir maçtı" şeklinde yorumlayan Kaplan, şöyle devam etti:

"Oynadığımız oyun karşılığında bir puan almamalıydık. Biz geçmiş maçlarda da iyi oynuyorduk ama kazanamıyorduk. Bugün de ürettiğimiz 6-7 pozisyon olmasına rağmen bir türlü kale içine golü atamadık. Öyle olunca maç berabere bitti. Oyuncularıma, oynadıkları yürekli oyun nedeniyle teşekkür ediyorum. Biz iyi bir takımız ve iyi bir oyuncu grubum var. Daha iyi yerlere geleceğiz. Dediğim gibi gol olmadı. Antrenmanlarda o kadar çok gol vuruşu çalışıyoruz ki. Maçın başında Ayite onu gol yapsa daha farklı bir maç olacaktı. Final paslarını iyi kullansak pozisyonlarda daha sakin davransak maçı 3 puanla kapatabilirdik."

Murat Cavcav'a teşekkür

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, duruşundan dolayı kulüp başkanı Murat Cavcav'a teşekkür etti.

Türkiye'de bu tip durumlarda teknik direktörlerin sorgulandığını anlatan Kaplan, "Buradan Murat Cavcav başkana teşekkür ediyorum. Arkamdaki duruşundan dolayı. Ülkemizde bu tip işlerden dolayı teknik adamlar sorgulanıyor. Ama biz işimizi iyi yapıyoruz. Başkan da aynı şeyi söyledi." şeklinde konuştu.

"İyi oynayan ve kazanamayan bir takım var." diyerek sözlerini sürdüren Kaplan, şunları kaydetti:

"Bizim de suçlarımız olmuştur. Ben Murat başkana layık olmaya çalışıyorum. Mükemmel bir Başkanımız var. Rahmetliden sonra Murat başkanın yaptıkları ortada. Ben bu oyuncu grubuna inanıyorum ve güveniyorum. Gençlerbirliği bir maç kazandıktan sonra kimse durduramaz diye düşünüyorum. Kulüpte bir problem sıkıntı yok. Belki bazı şeylerde aceleci davranıyoruz. Ülkemizde sosyal medyada herkes teknik direktör. Ama bazı şeylerde sabırlı olmak gerektiğini düşünüyorum. Abdullah Avcı ve Ünal Karaman'ın yaptıklarıı ortada onlar dahi eleştiriliyor."

Teknik direktör Kaplan, basın toplantısında ayrıca kısa bir süre önce vefat eden eski futbolcuları Isaac Promise için "2-3 gün önce kaybettiğimiz Isaac için üzgün olduğumuzu belirteyim. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Ailesine başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA