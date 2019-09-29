29.09.2019 22:26

Süper Lig'in 6. haftasında konuk olduğu Trabzonspor'a 4-1 yenilen Beşiktaş'ta kulüp genel sekreteri Ahmet Ürkmezgil, "Hiçbirimizin beklemediği, bu hafta çok motive olup, iyi netice alacağımızı umduğumuz bir maçtı. Ancak futbolda böyle şeyler oluyor." dedi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Ahmet Ürkmezgil, ligde kötü bir yerde bulunduklarına dikkati çekerek, "Kötü bir sıralama, bugün de maç çok kötü. Hiçbirimizin beklemediği, bu hafta çok motive olup, iyi netice alacağımızı umduğumuz bir maçtı. Ancak futbolda böyle şeyler oluyor. Üzgünüz. Burada sizlerden kaçmamak için mikrofonların karşısına çıktım. Çünkü biz de şoka girdik. Söylenecek çok fazla bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Müsabaka sonrası teknik direktör Abdullah Avcı ile görüşüp görüşmediği yönündeki soru üzerine Ürkmezgil, şunları kaydetti:

"Hayır görüşmedim. Onun da ruh hali en az benimki kadardır. Hafta içinde çok beraber oldum. Çok motive olduğunu, bu maça çok inançlı geldiğini biliyorum. Dolayısıyla şu anda konuşmanın hiçbir anlamı yok. Sağlıklı olmaz zaten. Haftaya başkanımız ve yönetim kurulu kendisiyle görüşecektir. Geceyi bir geçirip, yarını görelim. Başkanımız ve diğer arkadaşlarımızla bir araya gelip, değerlendirmesini yapalım."

Görevi bırakacağını açıklayan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'la da maçtan sonra görüşmediklerini aktaran Ürkmezgil, "Telefonları genelde şu aralar kapalı. Bu nedenle kendisine telefonla ulaşıp, 'Ne yapacağız?' diyecek halimiz yok. Onun da mutlaka ruh hali benimki gibidir." diye konuştu.

Kaynak: AA