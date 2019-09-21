21.09.2019 17:54

Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'u 3-0 yenen Kasımpaşa'nın teknik direktörü Kemal Özdeş, kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kemal Özdeş, karşılaşmanın önemli bir hikayeye sahne olduğunu belirtti.

İlk yarıda 3 zorunlu değişiklik yaptıklarını vurgulayan Özdeş, "Pavelka'yı kendi pozisyonunun dışında oynattık. Veysel'in parmağı çıktı. Her şey bizim açımızdan tersti. Bugün devre arasında yaşadıklarım mutluluk vericiydi. Oyuncularımın bu anlara ortaklık etmesi, sorumluluk alması, Pavelka'nın 'Bek oynarım.' demesi önemliydi. Her oyuncum soyunma odasında konuştuğumuz oyun planını ikinci yarı uyguladı." ifadelerini kullandı.

Mücadelede Antalyaspor'un attığı golün, VAR sisteminin uyarısı üzerine ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesinin kader anı olduğunu aktaran Özdeş, "İkinci golü attıktan sonra oyun ritmimiz tamamen oturdu. Geçtiğimiz 4 maçta 1 puan toplamıştık ama oynadığımız oyunlar galibiyeti işaret ediyordu. Umarım sakatlıkla oyunu terk eden arkadaşlarımda ciddi bir problem olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Bülent Korkmaz: "Hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık"

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, VAR sistemini eleştirdi.

İlk yarının oyun olarak ortada olduğunu belirten Korkmaz, "İkinci yarı istediğimiz oyunu oynayamadık. Basit goller yedik. Geçen haftaki iyi oyunu devam ettiremedik. Mücadele edemedik, mağlup olmak kaçınılmaz. Hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık. VAR sistemine takılmamak elde değil. Gole bir şey demiyorum ama penaltı pozisyonunda karar nasıl verildi anlamış değilim. Penaltıya VAR mı karar verecek orta hakem mi bilmiyorum." diye konuştu.

Bülent Korkmaz, maçın son dakikalarında tribünlerden gelen istifa seslerine ilişkin ise şunları kaydetti:

"Görevimdeyim, görevimi yapmaya çalışıyorum. Geçen sene de sezonun ikinci yarısında böyle bir ortam oluştu. Nasıl geldiysek öyle gitmesini biliriz. Sevgi ve saygı çerçevesinde geldik, öyle gideceğiz. Başkan bir şey demediği sürece görevimin başındayım. Başkan ve yönetim böyle bir karar alırsa saygı duyarım."

Kaynak: AA