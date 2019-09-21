21.09.2019 17:22

TFF 1. Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Boluspor ile 1-1 berabere kalan Cesar Grup Ümraniyespor'da teknik direktör Ahmet Taşyürek, ilk dakikalarda yaşanan sakatlığın oyun planlarını altüst ettiğini ancak son dakikada alınan 1 puanın değerli olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından mücadeleyi değerlendiren Taşyürek, müsabakanın orta hakemi ile dördüncü hakeminin birbiriyle çeliştiğini belirterek, "Bir hafta boyunca 'Ne oynayacağız?' diye çalışıyorsunuz. Fakat ilk dakikalarda Gimbert'in yaşadığı sakatlık bütün oyun planımızı altüst etti. Netice itibarıyla kötü oynarken de mağlup olmadan 1 puan kazanmak değerli." ifadelerini kullandı.

Ümraniyespor taraftarlarından tribünleri doldurmalarını isteyen Ahmet Taşyürek, şunları kaydetti:

"Çünkü bugün biz sahada 11'e 11 oynamadık. Hedeflerimiz varsa bu tribünleri doldurmalarını bekliyorum. Deplasmana gittiğimizde taraftar baskısından dolayı olmadık kararlarla karşılaşıyoruz. Bizim sahamızda çok kolay düdükler çalan hakemlerle oynamaya devam ediyoruz. 800-900 bin nüfusumuz var. 12'nci adama ihtiyacımız var."

Hakem yönetiminin önemine işaret eden Taşyürek, "Hakem faktörü çok önemli. Yumruk atıyor oyuncumuza, dönüp kulübeye küfrediyor, yardımcı hakem uyarıyor 'Küfretti.' diye ancak orta hakem 'Ben duymadım.' diyor. Ümit, çok kibar bir futbolcudur. Bazen oksijen gitmeyince böyle olabiliyor. Benim eleştirim oyuncuya değil. Kural vardır, uygulanması gerekir." diyerek sözlerini tamamladı.

Osman Özköylü: "Oyuncularımla gurur duyuyorum"

Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, ilerleyen haftalarda daha iyi bir takım görüntüsü sergileyeceklerini belirtti.

Maçın hakemi Caner Ak'ın son dakikadaki faule kadar maçı iyi yönettiğini aktaran Özköylü, şu değerlendirmede bulundu:

"Üç puana çok yaklaştığımız bir noktada son dakikada maalesef çok ciddi bir hakem hatasıyla bizim lehimize verilmesi gerek faul karşı takıma verilince gol yedik. Hakem, gerek Ümraniyespor kulübesinin, gerek taraftarların tüm tahriklerine rağmen maçı çok iyi yönetti. Yanlış mı gördü bilmiyorum, bu da onun talihsizliği. Son dakika golünü yanlış gördü. Son dakikada Hayrullah'ın bütün baldırı mosmor ve vida izi. Faul yapan bir oyuncunun baldırı mı sakatlanır? Bunu görememesi hakem adına eksiklik."

Üç gündür takımla çalıştıklarını belirten Osman Özköylü, "Sadece iki taktik antrenman yaptık. Geldiğimizde mental anlamda çökmüş, ligdeki sıralamadan dolayı gerek oyuncularda gerek camiada karamsarlık vardı. Belki bugün iki puan kaybettik ancak ilerisi için çok şey kazandık. Sahadaki mücadele oyuncuların öz güvenini geri kazanması adına önemli. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Aldığımız maçı son anda kaybettiğimiz için üzgünüm. Biraz becerikli olsaydık Bolu'ya 3 puanla dönüyor olurduk. Bu takım ilerleyen haftalarda adından bahsettiren bir takım olacak." yorumunu yaptı.

Kaynak: AA