25.08.2019 22:18

Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İsmail Kartal, "Kanatlardan rakibin içine girerek goller bulmak istiyorduk. Bütün planlarımız tuttu." dedi.

Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, hafta boyunca Demir Grup Sivasspor'u iyi analiz edip çok çalıştıklarını belirtti.

İlk yarıda iyi mücadele olduğunu vurgulayan Kartal, "Bulduğumuz pozisyonları değerlendiremedik. İkinci yarı disiplinli oynayarak rakibin eksik olduğu yerlerde aktif olmamız gerektiğini anlattık. Kanatlardan rakibin içine girerek goller bulmak istiyorduk. Bütün planlarımız tuttu. İkini yarıya gollerle başladık. Samudio, bir pozisyonda takım arkadaşına verse maçı kopartabilirdik. Boldrin'in arka adalesinde problem vardı. 2-0'dan sonra riske etmemek için oyundan aldık. Nill oyundan düşünce Barış'ı oyuna aldık." diye konuştu.

Maça şanssız başladıklarını dile getiren Kartal, "El Kabir'in fibula kemiği kırıldı. En az 5-6 ay futbol oynayamayacak. Tek santrforumuzun ayağı kırıldı. Samudio'yu oraya çektik. Oğulcan'ı oynattık. Takım için elinden geleni yaptı. Bu kadar şanssız maça başlamamız ve 2-0'a kadar ortaya koyduğumuz mücadeleye rağmen son 15 dakika baskı yedik. Rakibimiz hamleler yaptı ve gol buldular. Karambolden rakip de biz de gol atabilirdik. Sonuçta bu kadar şanssız ve elimizdeki imkanlarla iki maçta 6 puan aldık. Taktik disipline bağlı mücadele eden oyuncularımı kutluyorum." şeklinde konuştu.

Transfere çok ihtiyacı olduklarına dikkat çeken Kartal, "İki santrfor ve bir kanat almamız gerekiyor. Sasse, genç oyuncu aramıza katıldı. Boldrin'e alternatif ve sol ayaklı bir oyuncu. Yeni bir takım kuruyoruz. 17 oyuncu gitti. 13 oyuncu geldi. El Kabir'in ayağı kırıldı. 12 oyuncu kaldı. Yeni bir planlama yapacağız. Önümüzdeki bir hafta içinde her şeyi göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Demir Grup Sivasspor cephesi

Kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü Rıza Çalımbay, maçta fibula kemiği kırılan El Kabir'e "geçmiş olsun" dileğini ileterek, " Üzüldük. Beraber çalıştığımız bir arkadaşımız. Çok iyi bir arkadaş. İnşallah en kısa sürede döner." dedi.

Maçın sonucunun böyle olmaması gerektiğini savunan Çalımbay, şunları kaydetti:

"İlk yarı her iki takım istediği gibi oynayamadı. İkinci yarı golü düşünerek başladık. Kendi arkadaşımızın yaptığı hata penaltıya neden oldu. Profesyonel bir oyuncu böyle bir hata yapmamalı. VAR sistemi var. Bariz bir penaltı. Hakem penaltıda haklı olduğu kadar VAR'a gitmediği pozisyonlarda o kadar hatalı. Gitmedi, belki kasıtlı gitmedi. VAR sistemi varsa gitmeliydi. Sıradan pozisyon değildi. Buna da sığınacak değiliz. İstediğimiz oyunu oynayamadık. Bu futbolla bu maç en kötü berabere bitmeliydi. Son 20 dakika baskı kurduk ama sadece birini değerlendirebildik. Futbolun içerisinde böyle talihsizlikler oluyor."

Çalımbay, ligin çok uzun bir maraton olduğunu ve eksikleri gidererek yollarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA